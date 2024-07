MINTmachtag in Coburg lässt Kinderaugen strahlen

Den diesjährigen MINTmachtag am Donnerstag, 11. Juli, nutzen circa 50 Kinder aus der Stadt und dem Landkreis Coburg für einen Forschungstag in der Natur rund um das Motto „Freiheit. Entdecken, Forschen, Frei sein!“. Gemeinsam mit der Kreisgruppe des LBV konnten die Kinder verschiedene Vögel und deren Gesang kennenlernen. Außerdem tauchten sie ein in die Welt der Insekten und entdeckten Gemeinsamkeiten und Unterschiede in ihrer Entwicklung. Mit Denise Madeleine Schliefke von der Jugendkunstschule „Regenbogentanz“ lernten die Kinder, wie man aus wilden Pflanzen, Obst und Gemüse regenbogenbunte Saftfarben herstellt und konnten sich damit im freien Malen ausprobieren. Stolz präsentierten die kleinen Entdeckerinnen und Entdecker ihre Kunstwerke und ihr neues Wissen. Neben vielen bunten Erinnerungen konnten die Kinder auch Forscherdiplome und kleine Geschenke von diesem Tag mitnehmen. Der MINTmachtag (früher „Tag der kleinen Forscher“) findet einmal jährlich statt. Der Aktionstag wird von der Stiftung „Kinder Forschen“ unter wechselnden Themen initiiert. Netzwerkpartner der Aktionen sind die Stabsstelle Demografie, Bildung und Familie der Stadt Coburg und der Fachbereich Bildung, Kultur und Sport des Landkreises Coburg. Die Stiftung verfolgt das Ziel, Themen aus den Naturwissenschaften sowie Bildung für nachhaltige Entwicklung in den Alltag und das Lernumfeld der jüngsten Kinder zu integrieren und sie zu eigenständigem Forschen zu ermutigen.