Landratsamt Forchheim würdigt langjährige Tätigkeiten und Dienstjubiläen

Beschäftigte und Beamte des Landratsamtes wurden von Landrat Hermann Ulm nach langjähriger Tätigkeit verabschiedet. Frau Petra Dittrich wurde im August 1980 von der Regierung von Oberfranken zur Regierungsinspektoranwärterin ernannt. Ab Oktober 1983 war sie dem Landratsamt Forchheim zugewiesen. Dort war sie viele Jahre im Fachbereich 32.1 – „Verkehrswesen/Führerscheinstelle“ tätig. Ab September 1990 übernahm sie die Leitung des Fachbereiches „Straßenverkehr, Kfz-Zulassung und Führerscheinstelle“. Neben der Wahrnehmung der allgemeinen Leitungsaufgaben umfasste die Stelle im Wesentlichen die Überprüfung der Verkehrssicherheit auf Bundes-, Staats- und Kreisstraßen im Landkreis Forchheim, insbesondere die Anordnung von verkehrsrechtlichen Maßnahmen. In die wohlverdiente Freistellungsphase Ihrer Altersteilzeit tritt sie nun am 01. Mai 2024. Herr Harald Lotter wurde am 01. August 1978 als Verwaltungsassistentanwärter bei der Stadt Forchheim ernannt. Zum Verwaltungsinspektoranwärter wurde er am 01. September 1985 ernannt und begannen somit seinen Vorbereitungsdienst für die Laufbahn im gehobenen nichttechnischen Dienst.

Nach erfolgreich bestandener Anstellungsprüfung wechselt er zur Regierung von Oberfranken und wurden am 01. Dezember 1988 dem Landratsamt Forchheim zugewiesen. Hier war er im Sachgebiet 302 – „Personenstands- und Ausländerwesen“ als stellvertretender Sachgebietsleiter und später als Regierungsamtsrat im Ausländerwesen tätig. Dies umfasste schwerpunktmäßig die Sachbearbeitung von Visumsangelegenheiten, Integrationsmanagement und illegalen Aufenthalten. Zudem waren er Ansprechpartner für Arbeitsmigration und rechtliche Beratung. Zum 01. Juli 2023 wurde Ihm dann die Leitung des Fachbereiches 33 – „Personenstands- und Ausländerangelegenheiten“ übertragen. In die wohlverdiente Freistellungsphase seiner Altersteilzeit tritt er nun am 20. Juli 2024.

Frau Petra Hohenberger wurde am 01. Oktober 1986 von der Regierung von Oberfranken für das Staatl. Gesundheitsamt Forchheim als DiplomSozialpädagogin (FH) eingestellt. Nach Beendigung von Elternzeiten und Sonderurlaub wurde sie dem Jugendamt zugewiesen. Mit Wirkung vom 01. Januar 2017 wurde ihr die stellvertretende Leitung des Arbeitsbereiches „Soziale Dienste“ des Landratsamtes Forchheim übertragen. Ab dem 01.01.2020 war sie beim Landkreis Forchheim im Amt für Jugend und Familie beschäftigt. Zu ihren Tätigkeiten gehörten neben der stellvertretenden Leitung des Sozialdienstes insbesondere die Fach- und Dienstaufsicht, sowie verschiedene Beratungen und Fallbesprechungen auch bei Gefährdungsfällen, die keinen Aufschub zuließen. Mit Ablauf des 30. April 2024 beendete sie nun ihr Arbeitsverhältnis beim Landkreis Forchheim und geht in den wohlverdienten Ruhestand. Herr Michael Lorke wurde am 01. Februar 1998 als Kreisbrandmeister für die Feuerwehr im Landkreis Forchheim bestellt. Seine Zuständigkeit umfasste den Inspektionsbereich 4, KBM Land 4/3, das Gebiet der Marktgemeinde Gößweinstein. Somit war er verantwortlich für die maßgebliche Entwicklung der Feuerwehren, insbesondere der Ausbildungsstunden in Grund- und Fortbildung, der Abnahme von Leistungsprüfungen, sowie der Leitung von Einsätzen und Großschadenslagen. Für seine langjährigen Tätigkeit als Kreisbrandmeister wurden er zudem zum Ehrenkreisbrandmeister im Landkreis Forchheim ernannt. Mit Ablauf des 31. Dezember 2023 beendete er nun sein ehrenamtliches Dienstverhältnis als Kreisbrandmeister im Landkreis Forchheim

Herr Dieter Hümpfner wurde am 01. Februar 2000 als Diplom-Sozialpädagoge (FH) beim Landkreis Forchheim für den Allgemeinen Sozialdienst eingestellt. Mit Wirkung vom 01. Mai 2012 wurde er Leiter des Arbeitsbereiches „Soziale Dienste“ im Fachbereich 23. Die stellvertretende Leitung des Amtes für Jugend und Familie wurde ihm dann am 1. November 2012 übertragen. Sein Aufgabenfeld umfasste die Verantwortung für sämtliche Leistungsbereiche des Arbeitsbereiches „Soziale Dienste“. Insbesondere den Allgemeinen Sozialdienst Landratsamt Forchheim P r e s s e s t e l l e (Bezirkssozialarbeit einschl. erzieherischer Kinder-Jugendschutz und Jugendgerichtshilfe) sowie die Fachdienste Kindertagesstätten und Kindertagespflege (Fachberatung und Aufsicht), Adoptionsvermittlung, Vollzeitpflege und Koordinierende Kinderschutzstelle. Zudem war er seit mehreren Jahren als Hauptjugendschöffe am Landgericht Bamberg bestellt. Aufgrund des Bezuges von vorgezogener Altersrente beendet er nun sein Arbeitsverhältnis beim Landkreis Forchheim zum 31. Mai 2024. Landrat Hermann Ulm bedankte sich bei den langjährigen Mitarbeitern für die erbrachten Dienste für den Landkreis Forchheim

Dienstjubiläen: Frau Waltraud Amon (25 Jahre), Herr Dieter Els (25 Jahre), Herr Mario Brütting (25 Jahre), Frau Barbara Krebs (25 Jahre), Herr Michael Wölker (25 Jahre), Herr Heinz Igel (25 Jahre), Frau Adelheid Dresel (40 Jahre), Herr Alfred Bystry (40 Jahre), Herr Georg Knörlein (40 Jahre), Herr Marcus Mehlich(40 Jahre).