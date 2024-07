Kreisschwimmfest im Landkreis Coburg wird weitergeführt

Der Landkreis Coburg wird zwei traditionsreiche Breitensportveranstaltungen weiterführen. Der Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport des Landkreises hat beschlossen, dass sowohl das Kreisschwimmfest (bis 2025) als auch das Kreisskifest (bis 2026) weiterhin vom Landkreis organisiert werden. Gerade für das Kreisschwimmfest gab es bei der Sitzung im Landratsamt jede Menge Unterstützung. Landrat Sebastian Straubel ließ keinen Zweifel an der „großen Bedeutung“, die das jährlich in Neustadt ausgetragene Kreisschwimmfest für den Breitensport sowie die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler hat. Für die sei der Wettbewerb eine „Zusatzmotivation“ zum Schwimmunterricht in den Schulen ergänzte der stellvertretende Landrat, Martin Stingl. Er betonte zudem, dass es für Kinder und Jugendliche eine wesentliche Fähigkeit sei, schwimmen zu können. Vorausgegangen war dem einstimmigen Weiterführungs-Beschluss des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport eine bereits im Juni formulierte gleichlautende Empfehlung des Sportbeirats, einem beratenden Gremium für die Kreispolitik.

Als dessen Sprecher verwies Karl Kolb darauf, dass das Kreisschwimmfest für die Landkreisverwaltung einen lediglich „überschaubaren Aufwand“ verursache. Der Haushaltsansatz über die Personalkosten für die Organisation hinaus hält sich hauptsächlich deshalb im Rahmen, weil zum Beispiel die Prämien für die Schulen mit den meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmern seit vielen Jahren über externe Spenden finanziert werden. Am Kreisschwimmfest haben in den vergangenen Jahren bis zu über 250 Einzelstarter sowie 40 Staffeln teilgenommen. Nach einem „Corona-Knick“ entwickelten sich die Teilnehmerzahlen nach Angaben von Julia Dünisch vom Fachbereich Bildung, Kultur und Sport am Landratsamt Coburg zuletzt wieder gut, im vergangenen Jahr fand im Neustadter „Bademehr“ das Jubiläum der 50. Auflage des Kreisschwimmfestes statt.

Generationenübergreifend 70 Teilnehmer gingen bei der letzten Auflage des Kreisskitages 2019 an den Start. Danach verhinderten erst die Corona-Pandemie (2020/2021) und dann die schlechte Witterung (2023/2024) weitere Wettbewerbe auf dem Skigelände der Wintersportfreunde Coburg-Neukirchen im Lautertaler Gemeindeteil. Spielt das Wetter mit, sollen die nächsten Kreisskitage 2025 und 2026 stattfinden.