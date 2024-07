Kostenlose Lesekiste für die Grundschulen im Landkreis Kulmbach

Lesen macht Freude, lesen bildet, lesen ist gerade auch für Grundschulkinder wichtig, um selbst Erlebtes einzuordnen und die Welt immer wieder neu zu entdecken. Bücher können Einblicke in andere Kulturen und Lebensweisen geben und Akzeptanz und Toleranz in unserer vielfältigen Gesellschaft fördern. Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kulmbach hat deshalb allen Grundschulen kostenfrei eine Sammlung von Sachbüchern und Romanen angeboten, die Kindern auf altersgerechte Art und Weise Themen in diesem Sinne näherbringen: Wie leben Menschen in anderen Kulturen? Wie unterscheiden sich die Religionen dieser Welt und was haben sie gemeinsam? Wie erleben Kinder mit einer Behinderung ihren Alltag? Und was ist eigentlich eine Demokratie?

Nach der Auslieferung verbleiben die Sammlungen an den Grundschulen und können dort je nach Bedarf zum Beispiel zur Veranschaulichung von Themen im Unterricht oder als Verleihkiste für alle Jahrgangsstufen genutzt werden. Ein Angebot der Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kulmbach. „Demokratie fördern“, „Vielfalt gestalten“ und „Extremismus vorbeugen“ – so lauten die Ziele des Bundesprogramms „Demokratie leben!“, zu der die Partnerschaft für Demokratie seit dem Jahr 2021 gehört. Im Landkreis Kulmbach kann die Partnerschaft unterschiedlichste Projekte mit finanziellen Mitteln unterstützen, die einen Beitrag zur Verwirklichung dieser Ziele leisten.

Auch eigene Veranstaltungen und Aktionen, die sich an verschiedene Altersgruppen richten, finden immer wieder statt. Weitere Informationen zur Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kulmbach finden sich unter: www.demokratie-leben-kulmbach.de oder https://www.facebook.com/demokratielebenkulmbach. Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kulmbach wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie leben!“ durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Nähere Informationen dazu finden Sie unter: www.demokratie-leben.de.