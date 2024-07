Kontakt-Improvisation in der Kufa Bamberg

Am Samstag,14.09.2024, findet in der Kulturfabrik KUFA von 10:30 Uhr – 12:30 Uhr, ein Tanzkurs „Kontakt-Improvisation“ statt. Kontakt-Improvisation ist eine Tanz-Form. Verschiedene Menschen tanzen zusammen. Über Körper-Kontakt kommunizieren sie. Sie bewegen sich gemeinsam. Sie hören mit ihren Körpern zu und geben Impulse. Es gibt keine festen Abläufe. Im Kurs kann man die Kontakt-Improvisation kennen lernen. Jeder kann mitmachen. Eintritt 5 € nur an der Tageskasse. Bei „B“ im Behindertenausweis ist die Begleitperson frei. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unter kufa@lebenshilfe-bamberg.de erforderlich. Infos gibt es auch auf www.kufa-bamberg.de.