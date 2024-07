Gründertreff 2024 des Landkreises Forchheim

Der Gründertreff des Landkreises Forchheim fand dieses Jahr im Grünen Klassenzimmer des Wildparks Hundshaupten statt. Die Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim hatte zu einem Seminar zum Thema „Unternehmensnachfolge im ländlichen Raum“ eingeladen. Stellvertretende Landrätin Rosi Kraus begrüßte die Teilnehmer und Referenten. Den inhaltlichen Auftakt machte Rechtsanwalt Mario Bögelein von der Forchheimer Kanzlei Bögelein & Dr. Axmann Rechtsanwälte, der bereits zahlreiche Mandanten bei der erfolgreichen Unternehmensübergabe begleiten konnte. In seinem spannenden und lebhaften Impulsvortrag versuchte Mario Bögelein, den Teilnehmern eine Schneise durch den Dschungel an Rechts- und Steuermodalitäten zu schlagen.

Dabei ließ er kein Szenario aus und beleuchtete sowohl den Firmenkauf durch Investoren, als auch den Einstieg als Partner oder die Geschäftsübergabe im Familienkreis. Bei den meisten Zuhörern blieb nach Begriffen wie Shared Assets und Split Assets, Due Diligence oder ManagementBuy-out mindestens eine Sache hängen: ohne einen engagierten Anwalt wird es schwer, sich nicht in den rechtlichen Fallstricken der Unternehmensnachfolge zu verstricken. Ohne einen kundigen Steuerberater wird es fast unmöglich. So lautete das Fazit einer Teilnehmerin, die mit ihrer Schwester zusammen den elterlichen Betrieb übernehmen möchte, nach dem Vortrag: „Am Montag rufen wir gleich unseren Steuerberater an!“ Im Anschluss an den Vortrag von Mario Bögelein war eine offene Diskussionsrunde mit zwei Jungunternehmern angesetzt, die beide vor Kurzem bereits erfolgreich ein Unternehmen übernommen hatten.

Matthias Lodes von SKP Technik aus Neunkirchen am Brand und Martin Ploß von KFZ-Simon aus Pretzfeld gaben bereitwillig Auskunft über Ihre positiven und negativen Erfahrungen. Die Organisation des Gründertreffs und die Moderation durch den Abend übernahmen Dr. Andreas Rösch und Phillip Hessing von der Wirtschaftsförderung des Landkreises Forchheim. Nach dem offiziellen Programm gab es die Möglichkeit, sich bei einem kleinen Imbiss im WildparkBiergarten mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern zu vernetzen