Kirschenfest in Pretzfeld – aktuelles Festprogramm vom 21. bis 24. Juli

Programm Kirschenfest 2024 auf dem Pretzfelder Bierkeller

Sonntag, 21. Juli 2024

09:30 Uhr Festgottesdienst zum 54. Kirschenfest auf dem Festgelände

Anschließend Frühschoppen mit der Blaskapelle Unterleinleiter-Dürrbrunn und fränkischem Mittagstisch

Kaffee und Kuchen vom Katholischen Frauenbund Pretzfeld

ab 17:00 Uhr Musik mit der Blaskapelle Weingarts

Montag, 22. Juli 2024

10:00 Uhr Schlachtschüssel mit Manfred Kemmert und seinen 2 Kumpels (Fränkische Wirtshauslieder)

19:00 Uhr Musik mit „X Large“

Dienstag, 23. Juli 2024

ab 14:00 Uhr Festbetrieb

14:00 – 18:00 Uhr Kinder- und Familientag mit buntem Kinderprogramm, Spiele, Spaß und mehr.

Vergünstigte Preise an den Fahrgeschäften sowie auf alkoholfreie Getränke und Kindergerichte

ab 18:00 Uhr Tag der Firmen und Vereine mit der Blaskapelle Niedermirsberg

Mittwoch, 24. Juli 2024

ab 14:00 Uhr Festbetrieb

ab 18:00 Uhr Wannbacher Dorfmusikanten

Der 1. Bürgermeister Steffen Lipfert, der Marktgemeinderat sowie der Festwirt Mike Schmitt wünschen Ihnen ein paar schöne und gemütliche Stunden auf dem Fränkischen Kirschenfest in Pretzfeld.

Hintergrund

Pretzfeld liegt im größten Kirschenanbaugebiet Deutschlands, am südwestlichen Rand des Naturparks Fränkische Schweiz. Kirschen sind hier eine wichtige Einnahmequelle und daher begeht man über ein verlängertes Wochenende — meist eine Woche vor dem Forchheimer Annafest — das Kirschenfest in Pretzfeld. Dankbarkeit und Freude sind Kern dieser Veranstaltung, dieser Begegnung, dieses Zusammentreffens der Heimatfreunde von Pretzfeld und Umgebung. Wichtig sind Speis und Trank — und die gibt es in fränkischer Fülle.

So kommen Sie zum Kirschenfest

Das Festgelände ist auf dem Pretzfelder Keller. Parkmöglichkeiten finden Sie auf dem Wanderparkplatz an der Auffahrt zum Bierkeller, allerdings ist die Kapazität begrenzt.

In Anbetracht des ausgezeichneten Bieres der Brauerei Nikl sollte man eventuell sein Auto stehen lassen und mit dem Zug oder Bus anreisen. Entsprechende Hinweise finden Sie auf der Website des Pretzfelder Bierkellers unter https://www.pretzfelderkeller.de/kontakt/anfahrt/