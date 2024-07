Besuchergruppe aus dem Landkreis Kulmbach im Bayerischen Landtag

Im Plenarsaal sitzen, wo sonst wichtige Entscheidungen getroffen werden. Durch den Landtag streifen und mit dem oberfränkischen Abgeordneten und Heimatstaatssekretär ins Gespräch kommen: Eine Landtagsfahrt bietet viel Interessantes für die Besucher. Unlängst war eine Besuchergruppe aus Kulmbach und der Region auf Einladung des Landtagsabgeordneten Martin Schöffel in München. „Es freut mich immer sehr, wenn mich Bürgerinnen und Bürger hier im Maximilianeum besuchen“, sagt Martin Schöffel.

„So bekomme ich Informationen aus der Heimat aus erster Hand und kann mit den Menschen über aktuelle Themen diskutieren. Besonders bewegten die Besucher Fragen zur Inneren Sicherheit. Ich kann nur sagen: Sicherheit und Ordnung muss auch zukünftig in Oberfranken und Kulmbach gewährleistet sein. Deswegen schaffen wir weitere Stellen bei der Polizei in Bayern und stocken die Mittel für die Ausstattung der Beamten auf. Wir stehen hinter der Arbeit unserer Polizistinnen und Polizisten, gerade in schwierigen Situationen, in denen Leib und Leben gefährdet ist und vielleicht sogar durch den Einsatz der Schusswaffe verteidigt werden muss. Wir danken unseren Einsatzkräften in Oberfranken für ihren engagierten Einsatz!“ so Martin Schöffel. „Für Kulmbach kann ich über Fortschritte bei großen Projekten berichten“, so Martin Schöffel. „Beim Grünen Zentrum steht die Standortentscheidung unmittelbar bevor, für den Ausbau des Campus Kulmbach startet in diesem Jahr ein Architektenwettbewerb und beim Neubau des Strahlenschutzlabors am Landesamt für Umwelt in Steinenhausen kann am 11.7.2024 Richtfest gefeiert werden.

Der Freistaat investiert hier 40 Mio. Euro, um hochqualifizierte Arbeitsplätze in der Region zu schaffen.“ Außerdem gab Martin Schöffel einen Überblick über den Doppelhaushalt 2024/2025, der vor kurzem im Landtag beschlossen worden ist. „Wir nehmen keinen Euro neue Schulden auf und investieren kräftig in die Zukunft, gerade auch in Oberfranken“, so Martin Schöffel. Bayern hat eine Investitionsquote im Haushalt von 15%. Die Gruppe war diesmal sehr vielfältig: Finanzanwärter der FA Kulmbach und weitere besonders engagierte Ehrenamtskarteninhaber, Vertreter des CSU Ortsverbands mit Bürgermeister Franz Uome an der Spitze.

Ziel der Fahrten nach München ist es, interessierten Bürgern zu zeigen, wie die parlamentarische Arbeit im Landtag abläuft und wie hier Entscheidungen vorbereitet werden. Neben einer Hausführung und Informationen über die politische Arbeit gab es vor Ort im Plenarsaal eine Diskussionsrunde mit Martin Schöffel. Danach stand noch der Besuch im Staatsministerium der Finanzen und für Heimat auf dem Programm. Alle Teilnehmer konnten das Büro des Staatssekretärs besichtigen und Neues über die Geschichte des Hauses erfahren. Schließlich kam auch die Geselligkeit nicht zu kurz. Beim gemeinsamen Abendessen im Hofbräuhaus konnte der Abend ausklingen.