„Urlaub an der Rodach“ in der BR Frankenschau

Einrad fahren und Pizzabacken: der Aktivspielplatz in Nürnberg (Nürnberg/Mittelfranken)

Einrad fahren, eine Hütte bauen und gemeinsam Pizza backen: Auf dem Aktivspielplatz erleben Grundschülerinnen und -schüler jeden Nachmittag ein kleines Abenteuer. Die Betreuung in Gostenhof gibt es schon seit Ende der 1970er-Jahre. Ziel war es damals, vor allem sozial schwache Familien im Stadtteil zu unterstützen. Alle Kinder hier sollten die gleichen Chancen haben. Das ist heute noch das Motto.

Schluss mit Langeweile: Tipps für Familien (Nürnberg/Mittelfranken)

Seit über 15 Jahren ist das Familienmagazin „frankenkids“ in der Metropolregion Nürnberg auf dem Markt. Die knallbunte Zeitschrift bietet Eltern mit Kindern bis sechzehn Jahren aktuelle Infos, regionale Tipps und einen großen Veranstaltungskalender für Nürnberg, Fürth, Erlangen und das Umland. Dabei geht es den Macher/-innen auch darum, möglichst für jeden Geldbeutel tolle Ideen zu bieten. Das Magazin finanziert sich ausschließlich über Anzeigen und liegt an über 1.000 Verteilstellen kostenlos aus.

Lastenräder statt Lieferwagen: klimafreundlich durch Würzburg (Würzburg/Unterfranken)

In Würzburg geht man neue Wege, was den Lieferverkehr angeht. Die Stadt und private Firmen setzen auf Lastenräder als Transportmittel – die kommen oft viel leichter durch den täglichen Berufsverkehr als Kleinlaster und dürfen auch nach der Sperrzeit in die Fußgängerzone einfahren. Eine umweltfreundliche Idee.

Die Magie des Alltags: der Wundersammler von Weißenburg (Weißenburg/Mittelfranken)

Für den Künstler Marc Haselbach kann jeder Gegenstand ein Wunder sein. Voraussetzung dafür ist, dass eine besondere oder persönliche Geschichte dahintersteckt. Der Wundersammler ist zehn Jahre lang in Franken für sein Kunstprojekt unterwegs. Immer im Sommer, jedes Jahr in einer anderen Stadt. Im Auftrag des Museums für Franken in Würzburg sucht er nach wundersamen Gegenständen. In Weißenburg hat er wochenlang gesammelt und einige kuriose Dinge zusammengetragen.

Leichte Sommerküche: frische Rezepte mit Ipek

Mit den heißen Temperaturen lässt oft der Appetit auf Schweres und Fettiges nach. „Frankenschau“-Köchin Ipek Basaran-Stöber tauscht deshalb jetzt im Sommer gehaltvolles Essen gegen frische und leichte Rezeptvorschläge aus. Es gibt vietnamesische Sommerrollen, einen fruchtigen Joghurt-Nachtisch und einen Wassermelonen-Mojito. Ganz ohne langes Kochen: Dafür kann die Küche sogar kalt bleiben.

Urlaub an der Rodach: Mühlenklappern und Museumsbahn (Landkreis Kronach/Oberfranken)

Einen Ausflug ohne Touristenmassen – das garantiert der Frankenwald, im Landkreis Kronach etwa bei einem Besuch in der alten Teichmühle an der Rodach. Dort schicken sogenannte Schneidmüller nach alter Tradition Fichtenblöcher durchs Sägegatter. Die Ehrenamtlichen schicken Besucher auf eine Zeitreise rund 100 Jahre zurück. Ähnlich nostalgisch geht es dann bei einer Floßfahrt auf der Rodach und einer Tour mit der Rodachtal-Museumsbahn zwischen Steinwiesen und Nordhalben mit einer Brotzeit in einem historischen Speisewagen zu.

Sonntag, 21. Juli 2024, 17.45 Uhr

Moderation: Rüdiger Baumann

Redaktion: Thomas Rex

