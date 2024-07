Team der Bamberg Baskets steht

„Wir sind froh, denn die Arbeit des Sommers, das Zusammenbauen der Mannschaft auf dem Papier, ist getan. Jetzt kann es dann in die Halle gehen, um eine gute Vorbereitung hinzulegen und aus den verpflichteten Spielern eine Mannschaft zu formen“, sagt Head Coach Anton Gavel, der mit Kyle Lofton den zwölften Spieler in seinem Team unter Vertrag genommen hat.

Kyle ist 25 Jahre alt, 191 Zentimeter groß und 84 Kilogramm schwer. Der US-Amerikaner spielte in der zurückliegenden Saison für Kouvot Kouvola in der finnischen Korisliiga. Mit ihm ist die Mannschaft der Bamberg Baskets für die am Wochenende um den 14./15. September mit dem Erstrundenspiel im BBL-Pokal beginnende neue Saison komplett.

Head Coach Anton Gavel:

“Mit Kyle haben wir jemanden gefunden, der auf der Spielmacher-Position sehr gut zu Ronaldo passt. Er kann defensiv körperlich agieren und soll unserem Spiel hier eine gewisse Stabilität geben und unser defensiver Anker auf der Guard-Position sein. Auch offensiv erwarte ich mir von ihm Impulse. Kyle will sich hier bei uns beweisen und den nächsten Schritt in Europa mit uns gehen.

In den USA hat er an guten Colleges gespielt und auch in seinem ersten Jahr in Europa hat er in der letzten Saison in Finnland, obwohl er kurzzeitig verletzt war, eine große Rolle in seinem Team in Kouvola eingenommen.

Für uns war es wichtig, auch mit Kyle nochmals einen Spieler zu finden, der mit viel Energie spielt und auch unbedingt zu uns kommen wollte.“