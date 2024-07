SpVgg Bayreuth holt drei Punkte gegen den TSV Buchbach

Im Auftaktspiel zur neuen Saison in der Fußball-Regionalliga Bayern besiegte die SpVgg Bayreuth heute Nachmittag den TSV Buchbach mit 2:0 (1:0)

Ohne den verletzten Youngster Oliver Schubert und die angeschlagenen Rückkehrer Marcel Götz und Nicolas Andermatt sowie mit dem kurzfristig zur Altstadt zurückgekehrten Mittelfeldregisseur Eroll Zejnullahu zunächst nur auf der Bank startete die SpVgg in die Partie gegen den nach der 0:2-Heimniederlage vom vergangenen April zum „Angstgegner“ gewordenen TSV Buchbach.

Nach ruhiger Anfangsphase ging die Altstadt in der 11. Minute mit 1:0 in Führung: Der von Jahn Regensburg ausgeliehene Youngster Jannik Graf spielte den Ball genau auf Routinier Jann-Christopher George, der per Kopfball das erste Saisontor für die Gelb-Schwarzen markierte. Drei Minuten später kam Jannik Graf aus kurzer Distanz freistehend und direkt zum Schuss, verfehlte das Gehäuse der Oberbayern aber knapp. Auch Marco Stefandl (17.) zielte nur knapp daneben, sonst wäre es 2:0 gestanden. Die Gäste taten sich schwer, in die Partie zu finden.

In der Folge verflachte die Partie bei den schwülen Bedingungen. Highlights waren Mangelware, die Bayreuther Abwehr stand aber trotz zunehmender Bemühungen der Gäste sicher und ließ nichts zu. Immerhin versuchte es Kapitän Edwin Schwarz in der 43. Minute im Anschluss an eine Ecke nochmal mit dem Kopf, verfehlte aber den Buchbacher Kasten. Letztlich ging es mit der verdienten 1:0-Führung der Altstadt in die Halbzeitpause.

Zu Beginn der zweiten Hälfte kam ein gefährliches Lebenszeichen der Gäste, Tobias Heiland setzte in der 47. Minute einen direkten Freistoß aus 25 Metern knapp über das Bayreuther Tor. In der 54. Minute gab es dann die Großchance für Marco Stefandl, nach eine Flanke von Jannik Graf köpfte er freistehend jedoch genau in die Arme des Buchbacher Keepers Ludwig Zech. In der Hoffnung, dem Bayreuther Spiel neue Impulse zu geben, wechselte Trainer Lukas Kling dann unter großem Applaus der 1.851 Zuschauer in der 59. Minute Eroll Zejnullahu, den zurückgekehrten Publikumsliebling der Drittligasaison 2022/23, für den aus Hof gekommenen Neuzugang Yannick Frey ein.

Das Spiel gestaltete sich in der Phase recht zerfahren mit vielen kleinen Fouls im Mittelfeld. In der 65. Minute prüfte der kurz zuvor eingewechselte Felix Heim Gästetorwart Ludwig Zech. In der 84. Minute konnte der Buchbacher Keeper dann einen Distanzschuss von Jannik Graf noch abwehren, eine Minute später schlug der nur zwei Minuten zuvor eingewechselte Joker Patrick Görtler jedoch gnadenlos zu und markierte mit einem Flachschuss aus 16 Metern das 2:0 für die SpVgg (85.).

Auf der Gegenseite köpfte Samed Bahar in der 89. Minute knapp über den Altstädter Kasten. Auf Bayreuther Seite ging in der 91. Minute noch ein Flachschuss von Felix Heim knapp rechts am Tor vorbei. Letztlich blieb es beim 2:0 und den ersten drei Punkten für die SpVgg.

Altstadt-Trainer Lukas Kling zeigte sich nach der Partie insgesamt „happy“ über den Auftaktsieg. „Wir sind relativ gut gestartet, haben mit etwas Glück das 1:0 gemacht und hätten das zweite Tor nachlegen können. Dann haben wir irgendwie aufgehört, die Sachen zu machen, die wir im Training eingeübt haben. Auch ließen wir den Ball nicht gut laufen. Buchbach hat es dann bis auf Abschlüsse im letzten Drittel gut gemacht. Alles in allem muss ich aber sagen, dass es immer undankbar ist, gegen Buchbach zu starten. Wir haben noch das 2:0 erzielt und ich bin mit den drei Punkten zufrieden. Ich bin sehr froh, dass Eroll Zejnullahu wieder in Bayreuth ist. Er stellt sich in den Dienst der Mannschaft und brachte auch heute nach seiner Einwechslung Stabilität“, so Lukas Kling. Nach den Zielen der SpVgg für diese Saison befragt, erklärte der Coach, dass er „nach zehn Spielen auf die Tabelle schauen“ werde. Dann könne man eher abschätzen, wohin die Reise geht. Aber natürlich wolle man „möglichst weit vorne mitspielen“. Die Mannschaft funktioniere in jedem Fall sehr gut und habe eine größere Breite als in der vergangenen Spielzeit. Ein weiteres wichtiges Pfund ist die Unterstützung der Fans, die auch vor der Partie mit einem Fanmarsch von der Innnenstadt zum Stadion ihren Support ausdrückten. „Am Donnerstag um 18.30 Uhr geht es jetzt bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Nürnberg weiter. Wir wollen schauen, auch dort nachlegen zu können“, blickte Lukas Kling voraus.

Statistik