Souveräner Auftakt: FC Eintracht Bamberg bezwingt SpVgg Hankofen-Hailing

Der Start in die zweite Saison in der Regionalliga Bayern ist für die Domreiter, wie schon im letzten Jahr, gelungen! Mit einem 2:0-Erfolg über die SpVgg Hankofen-Hailing ging die erste Partie der neuen Spielzeit 2024/25 für das Team von Cheftrainer Jan Gernlein zu Ende. Die 453 Zuschauer im Fuchs-Park-Stadion sahen einen munteren Auftakt der Violetten, die durch Neuzugang Lukasz Jankowiak (43. Spielminute) in Führung gingen und diese in der zweiten Hälfte in Person von Tobias Linz (51.) zum Endstand ausbauten.

Gernlein: „Zufrieden über die gute Leistung“

„Wir sind froh über unsere kontrollierte, gute Leistung heute, mit der wir heute sehr zufrieden sind. Darauf können wir in den kommenden Wochen gut aufbauen. Am Ende gewann heute die bessere Einheit“, so FCE-Trainer Jan Gerlein im Anschluss an die Partie.

Zwei Neuzugänge von Beginn an auf dem Feld: Einer trifft direkt

Das Trainerteam vertraute in der Startelf direkt auf zwei Sommerneuzugänge: Benedikt Willert (Tor) und Lukasz Jankowiak (Offensive) standen von Beginn an auf dem Feld und kamen so zu ihrem Regionalliga-Debüt im Dress des FCE.

Beide waren es auch, die in der Anfangsphase im Fokus standen: Zunächst hatte Jankowiak nach nur acht gespielten Minuten die erste Riesenchance zur Führung auf dem Fuß, scheiterte aber aus rund 11 Metern an Gästekeeper Maier.

Nur vier Zeigerumdrehungen später musste Bambergs neuer Schlussmann zum ersten Mal eingreifen, als Richter aufseiten der Niederbayern wie aus dem Nichts aus halbrechter Position abzog und Willert so zur Parade zwang – dieser konnte zur Seite klatschen lassen, sodass keine Gefahr entstand.

Bis auf diese Chance waren die Offensivbemühungen der Gäste mau und so waren es erneut die Domreiter, die durch Luca Auer zum nächsten gefährlichen Abschluss (16.) kamen. Wieder war Maier zur Stelle.

Doch nicht nur die Anfangsviertelstunde gehörte dem FCE – auch im weiteren Verlauf wurde mehr und mehr das Übergewicht der Bamberger deutlich und daraus entstand auch der Führungstreffer: Zunächst löffelte Marco Schmitt einen langen Ball in den Lauf von Tobias Linz auf der linken Außenbahn, der flankte flach in die Mitte, wo er Björn Schönwiesner fand – dieser nahm die Kugel an, drehte sich einmal um die eigene Achse und zog trocken ab (41.) – doch wieder hatte Maier die Fingerspitzen dran und klärte ins Toraus. Der darauffolgende Eckstoß sorgte aber für eine weitere Ecke, welche Jonas Hartwig zunächst mit der Hacke verlängerte und im Rückraum Lukasz Jankowiak im Fallen mit seinem Prämierentreffer zur 1:0-Führung einnetzte (42.).

Linz macht aus der Distanz alles klar

Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, ehe die Domreiter für die Entscheidung sorgten und den zweiten Treffer nachlegten: Nur sechs Minuten waren gespielt, als Tobias Linz nach einem Abpraller die Kugel vor die Füße serviert bekam und mit dem schwächeren Rechten aus der zweiten Reihe drauf hielt – Maier hatte die Hand dran, konnte den satten Schuss ins links untere Eck aber nicht am Einschlag hindern und so stand es nach 51 Spielminuten 2:0.

Auch in der Folge kam von den Gästen wenig – den besten Abschluss fing Benedikt Willert sicher (85.).

Zum Ende hin hätten die Hausherren ihre Führung auch noch ausbauen können, spielten ihre Konterangriffe aber nicht konsequent aus und so blieb es bei einem verdienten 2:0-Sieg zum Auftakt.