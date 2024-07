Sicherung der historischen Lindensäle am Schloss Seehof erfolgreich abgeschlossen

Die Bayerische Schlösserverwaltung freut sich über die erfolgreiche Fertigstellung einer außergewöhnlichen gartendenkmalpflegerischen Maßnahme: Die historischen Linden im Orangeriequartier von Schloss Seehof in Memmelsdorf bei Bamberg wurden umfassend gesichert und stabilisiert. Einzelne Bäume der sogenannten Lindensäle sind vermutlich fast 300 Jahre alt und wiesen aufgrund dessen zahlreiche Schäden auf. Um den Fortbestand dieser gartenhistorisch wertvollen Strukturen zu gewährleisten und gleichzeitig das Erscheinungsbild des Ensembles möglichst wenig zu beeinträchtigen, entwickelte die Bayerische Schlösserverwaltung ein innovatives Konzept.

Im Mittelpunkt der Maßnahme standen behutsame Entlastungsschnitte und die Installation eigens konstruierter Stützkonstruktionen. Die verwendeten Schraubfundamente ermöglichen durch ihre punktuelle Ausführung eine schonende und rationelle Montage, ohne den empfindlichen Wurzelraum der Bäume zu beeinträchtigen. Die Stützen selbst fügen sich dezent in das Bild der barocken Gartenanlage ein. Für die Kronensicherungen wurde vollständig aus recycelten PET-Flaschen hergestelltes Material verwendet.

Die Maßnahme am Schloss Seehof hat Vorbildcharakter für weitere denkmalgeschützte Baumstrukturen im Bestand der Bayerischen Schlösserverwaltung. Das Konzept kann flexibel an unterschiedliche Anforderungen angepasst und bei Bedarf eingesetzt werden. Die sorgfältige Planung und umsichtige Durchführung aller Sicherungsmaßnahmen hatten stets den größtmöglichen Erhalt der historischen Baumstrukturen und Habitate als Ziel. Durch die Entlastungsschnitte und die Verwendung innovativer Techniken kann die historische Substanz der Bäume so lange wie möglich bewahrt und gleichzeitig die Verkehrssicherheit für Besucherinnen und Besucher gewährleistet werden.

Während der gesamten Sanierungsphase wurden ökologische Gesichtspunkte zu jeder Zeit berücksichtigt. Schnitt- und Sicherungsmaßnahmen fanden vor Beginn der Vegetationsperiode statt, auf die Winterruhe von geschützten Tierarten wurde Rücksicht genommen. Das bei den Schnittarbeiten abgetragene Holz legten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des gärtnerischen Regiebetriebs der Schloss- und Gartenverwaltung Bamberg im „Totholzareal“ des Schlossparks ab, wo es wertvollen Lebensraum für zahlreiche Tierarten – darunter auch viele Insekten – bietet. Die Arbeiten wurden mit der Höheren Naturschutzbehörde abgestimmt und naturschutzfachlich durch einen Biologen begleitet.

Die Bayerische Schlösserverwaltung bedankt sich bei allen Beteiligten für die erfolgreiche Umsetzung dieser bedeutenden Maßnahme und freut sich, die historischen Lindensäle vor Schloss Seehof in neu gesicherter Pracht präsentieren zu können.

Weitere Informationen zu Schloss Seehof – Memmelsdorf bei Bamberg sind zu finden unter https://www.schloesser.bayern.de/deutsch/schloss/objekte/seehof.htm

Die Schloss- und Gartenverwaltung Bamberg

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Außenverwaltung in Bamberg kümmern sich mit viel Sorgfalt und Mühe nicht nur um die Neue Residenz und die Alte Hofhaltung am Domplatz in Bamberg, sie sind zudem auch für Schloss und Park Seehof in Memmelsdorf und die Burg Lauenstein in Ludwigsstadt zuständig. Knapp 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie rund 40 Saison- und Aushilfskräfte arbeiten in der Schloss- und Gartenverwaltung Bamberg. Für einen unvergesslichen Besuch im Rosengarten der Neuen Residenz sowie in der Parkanlage von Schloss Seehof mit ihren Wasserspielen und Zitruspflanzen sorgen insgesamt rund zehn Gärtnerinnen und Gärtner. Zudem werden Mitarbeitende als Schloss- und Burgführer, als Kastellane und als Aufsichts-, Kassen- und Verwaltungskräfte beschäftigt. In den einmaligen Kulissen der Außenverwaltung Bamberg können Veranstaltungsräume vielfältig genutzt werden.

Die Bayerische Schlösserverwaltung

Die Bayerische Verwaltung der staatlichen Schlösser, Gärten und Seen ist eine der traditionsreichsten Verwaltungen des Freistaates Bayern. Als Hofverwaltung der Kurfürsten und der Könige entstanden, ist sie heute mit 45 Schlössern, Burgen und Residenzen sowie weiteren Baudenkmälern einer der größten staatlichen Museumsträger in Deutschland. Dazu kommt noch ein ganz besonderes geschichtliches Erbe: die vielen prachtvollen Hofgärten, Schlossparks, Gartenanlagen und Seen. Die einzigartigen Ensembles europäischer Architektur gepaart mit reichhaltiger künstlerischer Ausstattung ziehen jährlich ein Millionenpublikum aus aller Welt an.