Reisebus überhitzt – Jugendliche erleiden Hitzschläge bei Fahrt nach Lichtenfels

Am frühen Abend des vergangenen Freitags wurde eine hessische Reisegruppe von Jugendlichen mit deren Betreuern in zwei Reisebussen von Bamberg in einen Ortsteil von Lichtenfels befördert. Aufgrund der Außentemperaturen und der Sonneneinstrahlung stieg die Innentemperatur in einem der Reisebusse während der Fahrt stark an. Ob den steigenden Temperaturen aufgrund menschlichen Versagens, oder eines technischen Defekts nicht entgegengesteuert wurde, ist aktuell noch Bestand der Ermittlungen.

Nachdem die Reisegruppe den Reisebus verlassen hat, klagten mehrere Jugendliche über Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. In der Folge wurde eine Vielzahl an Rettungswägen, Notärzte und auch drei Rettungshubschrauber zur Versorgung der Jugendlichen mit offensichtlichen Hitzeschlägen verständigt. Schlussendlich wurden acht Jugendliche vor Ort ärztlich behandelt und fünf Jugendliche zur weiteren Überprüfung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Polizeiinspektion Lichtenfels ermittelt nun, ob ein strafrechtlich relevantes Handeln vorliegt.