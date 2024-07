Polizeibericht Hochfranken vom 20.07.2024

Polizeiinspektion Coburg

Dachrinne entwendet

Am Freitagmorgen um 04:15 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter eine bereits abmontierte drei Meter lange Dachrinne aus dem Innenhof eines Mehrfamilienhauses im Kanonenweg in Coburg.

Hierfür durchtrennte der unbekannte Täter eine Kette, die das Hoftor versperrte.

Der Entwendungsschaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt.

Polizeiinspektion Kronach

Gegenverkehr übersehen

Kronach – Am Freitag, 19.07.2024, gegen 11:00 Uhr, befuhr eine 51-Jährige mit ihrem VW Golf die Kreuzbergstraße. An der Kreuzung zur Stöhrstraße wollte die Frau bei Grünlicht nach links abbiegen und übersah hierbei eine entgegenkommende 59-Jährige mit ihrem Hyundai. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, wodurch Sachschaden von ca. 4.000 Euro entstand.

Mit Traktor kollidiert

Kronach (Ortsteil) – Am Freitagnachmittag, gegen 14:45 Uhr, befuhr eine 39-jährige Landkreisbewohnerin mit ihrem VW Golf die B173 von Kronach in Fahrtrichtung Neuses b. Kronach. Am Ende der Ausbaustrecke wollte sich die 39-Jährige rechts einordnen und übersah hierbei einen neben ihr befindlichen Traktor. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Es entstand Sachschaden von ca. 3.500 Euro.

Polizeiinspektion Kulmbach

– Fehlanzeige –