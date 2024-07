Polizeibericht Fränkische Schweiz vom 20.07.2024

Polizeiinspektion Bamberg-Stadt

Mehrere Kellerabteile aufgebrochen

Bamberg. Vom 18.07.2024 auf den 19.07.2024 wurden durch einen unbekanten Täter mehrere Kellerabteile in der Alten Seilerei 22 aufgebrochen. Hierbei entstanden geringer Sachschaden. Schlussendlich wurde dort gelagertes Werkzeug im Wert von ca. 180 Euro entwendet. Potentielle Zeugen werden gebeten, sich unter der 0951/9129-210 an die PI Bamberg-Stadt zu wenden.

Parkrempler und geflüchtet

Bamberg. Am 19.07.24 im Zeitraum von 14.00 h – 14.35h wurde ein auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Würzburger Str. geparkter Pkw durch einen anderen Pkw – vermutlich beim Ausparken – angefahren. Hierbei wurde die hintere Stoßstange verkratzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 1.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Wer kann Hinweise auf den Unfallflüchtigen gebeten (0951/9129-210)?

Radfahrer stürzte alleinbeteiligt

Bamberg. Am 19.07.2024 gg. 18.00 h fuhr eine 53-jährige Bambergerin die Panzerleite bergab und stürzte auf Höhe der Einmüdnung Auf dem Lerchenbühl alleinbeteiligt aus bis dato ungeklärter Ursache vom Fahrrad. Sie zog sich eine schwere Gehirnerschütterung zu und wurde ins Klinikum verbracht.

Betrunkener E-Scooter-Fahrer kontrolliert

Bamberg. Am 20.07.24 gg. 02.45 h wurde ein 21-jähriger aus dem Landkreis an der Kreuzung Pfisterstr. / Nürnberger Str. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein freiwilliger AAK-Test erbrachte einen Wert von 1,16 Promille. Die Folge war somit eine Anzeige, Blutentnahme und das Ende der Fahrt.

Radfahrer in Schlangenlinien unterwegs

Bamberg. Am 20.07.2024 gg. 01.11 h fiel einer Streife in der Luitpoldstraße ein in starken Schlangenlinien fahrender Radfahrer auf. Bei der nunmehr folgenden Kontrolle wurde starker Atemalkoholgeruch bei der Person wahrgenommen. Ein freiwilliger AAK-Test wurde von dem Kontrollierten abgelehnt, was dennoch die Durchführung einer Blutentnahme, die Unterbrechung der Weiterfahrt und eine Anzeige zur Folge hatte.

Gerangel auf der Tanzfläche eskaliert

Bamberg. Am 20.07.2024 gg. 03.00 h kam es in einer Diskothek in der Franz-Ludwig-Str. zunächst zwischen mehreren Beteiligten aus unbekannter Ursache zu einer Rangelei. Einer der Beteiligten beendete dies, indem er dem Geschädigten eine Flasche über den Kopf zog und anschließend die Flucht ergriff. Das Resultat war eine Kopfplatzwunde, die im Klinikum ambulant versorgt werden musste. Wer kann zu dem Vorfall Angaben machen (0951/9129-210)?

Onanierer festgestellt

Bamberg. Am 19.07.2024 um 08.10 h wurde durch eine Spaziergängerin im Hain ein Mann auf einer Bank sitzend festgestellt, der auf sein Mobiltelefon starrte und sein bestes Stück aus der Hose hängen hatte. Kurz darauf fing er an zu onanieren. Auf das Verhalten angesprochen, packte er ein und fuhr mit einem Fahrrad davon. Zeugen der Tat bzw. weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der 0951/9129-210 bei der PI Bamberg-Stadt zu melden.

Polizeiinspektion Bamberg-Land

Streit unter Arbeitskollegen

STRULLENDORF. Zwei Montagearbeiter frönten Freitagnacht in ihrer Unterkunft in der Forchheimer Straße dem Alkohol, im weiterem Verlauf kam es zu einem Missverständnis, wo ein 27-jähriger seinen 37-jährigen Arbeitskollegen grundlos des Diebstahls bezichtigte. Der 27-jährige wurde aggressiv und schubste den 37-jährigen so stark, dass dieser stürzte und dabei verletzt wurde. Kurz darauf suchte der 37-jährige erneut Streit und ging mit einem Wäscheständer auf den 37-jährigen los. Nachdem sich der 27-jährige uneinsichtig zeigte und sich weiter aggressiv verhielt, wurde er von der Polizeistreife in Gewahrsam genommen und musste seinen Rausch in der Haftzelle ausschlafen.

Mit Fahrradschloss gesichertes Mountainbike entwendet

ZAPFENDORF. Donnerstagvormittag wurde am Bahnhofsvorplatz ein verschlossenes schwarzes MTB, Marke Cube, im Wert von 500,- EUR entwendet. Wem sind Personen aufgefallen, die sich in diesem Bereich auffällig verhielten.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Tel.: 0951/9129-310 entgegen.

Geparkten Pkw beim Ausparken an der Front angefahren

STRULLENDORF. In der Bamberger Straße vor der Sparkasse wurde am Donnerstagspätnachmittag ein geparkter roter Dacia Sandero von einem grauen Seat Ateca beim rückwärts Ausparken an der Front angefahren. Am geparkten roten Dacia entstand an der Frontstoßstange ein Sachschaden i.H.v. 1.000,- EUR. Durch eine aufmerksame Zeugin wurde der Unfall bemerkt, diese konnte auch das Kennzeichen des grauen Seat notieren. Gegen den verantwortlichen Fahrzeugführer wurden nun Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen.

Im alkoholisierten Zustand mit dem Pkw von der Straße abgekommen und hohen Sachschaden verursacht und danach von der Unfallstelle geflüchtet

STRULLENDORF. Ein 47-jähriger polnischer Berufskraftfahrer kam in der Siemensstraße mit seinem Pkw von der Straße ab, beschädigte dabei einen Grundstückszaun und auf dem Gelände abgestellte Fahrzeuge. Noch vor Eintreffen der Polizei und des Rettungsdienstes flüchtete der Fahrzeugführen von der Unfallstelle. Über den Halter des verunfallten Pkws konnte der Aufenthaltsort des Flüchtigen ermittelt werden. Dieser wurde in seiner Unterkunft im Bett schlafend angetroffen und ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 0,95 mg/l. Es folgten eine Blutentnahme und ein Sperrvermerk für Deutschland.

Unter Drogeneinfluss E-Scooter gefahren

Memmelsdorf. Freitagnacht geriet bei Memmelsdorf ein 37-jähriger mit seinem E-Scooter in eine Verkehrskontrolle. Bei der Kontrolle wurden drogentypische Hinweise festgestellt, was zu einer Blutentnahme und Untersagung der Fahrt führten. Dem Fahrzeugführer erwartet neben einem Fahrverbot auch eine hohe Geldbuße.

Polizeiinspektion Bayreuth-Land

Mehrere hochwertige Fahrräder entwendet

FICHTELBERG. Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Fichtelberg mehrere E-Bikes. Der Gesamtentwendungsschaden liegt bei über 5.000 Euro.

In der Nacht zwickten die Täter das Fahrradschloss auf und entwendeten aus einem Carport im Gemeindeteil Hüttstadl zwei E-Bikes der Marke Cube.

SPEICHERSDORF. Freitagnachmittag entwendeten Unbekannte ein Mountainbike am Bahnhof in Speichersdorf.

Im Zeitraum zwischen 13 – 18 Uhr eignete sich der Täter am Fahrradabstellplatz das grau-orange Jugend Mountainbike der Marke Bulls an.

Er entwendete das Fahrrad samt Schloss und Helm im Wert von rund 500 Euro.

Die Polizei Bayreuth-Land bittet deshalb um Hinweise aus der Bevölkerung.

Zeugen, die Angaben zu den Diebstählen machen können, werden gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506-2230, mit der Polizei Bayreuth-Land in Verbindung zu setzen.

Polizeiinspektion Ebermannstadt

Doppelschlag in Bäckereifilialen

Kirchehrenbach. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag verschafften sich unbekannte Täter Zutritt in eine Bäckereifiliale in der Pretzfelder Straße. Durch Öffnen der Schiebetür gelangten die Täter in den Verkaufsraum. Dort machten sie sich auf die Suche nach Bargeld und wurden letztendlich auch fündig. Die tragbare Kasse wurde samt Bargeld entwendet. Auch vor der Trinkgeldbox machten die Unbekannten nicht halt. Sowohl der Entwendungsschaden als auch der entstandene Sachschaden belaufen sich auf je 1000 EUR.

Ebermannstadt. In der gleichen Nacht wurde eine Bäckereifiliale in Ebermannstadt, ebenfalls in der Pretzfelder Straße, durch bislang unbekannte Täter angegangen. Hier gelangten die Täter über eine Nebeneingangstüre in das Gebäude. Auch hier war die Kasse das Ziel der Begierde. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 2500 EUR. Der Entwendungsschaden auf 150 EUR.

Die polizeilichen Ermittlungen wurden in beiden Vorfällen aufgenommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ebermannstadt, unter der Tel: 09194/7388-0, in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Bohrmaschine

Wiesenttal. Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag verrichtete eine 79-jähriger verschiedene Arbeiten an seinem vermieteten Haus. Hierzu verwendete er eine Schlagbohrmaschine. Nach Abschluss seiner Arbeiten deponierte er die Maschine samt Werkzeugkoffer im Außenbereich des Anwesens. Am Folgetag stellte er fest, dass unbekannte Täter die Bohrmaschine entwendet hatten. Der Entwendungsschaden beläuft sich auf 500 EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Ebermannstadt, unter Tel: 09194/7388-0, zu melden.

Polizeiinspektion Forchheim

– Fehlanzeige –

Polizeiinspektion Lichtenfels und Polizeistation Bad Staffelstein

Gartenmauer von Mähdrescher überfahren

HOCHSTADT AM MAIN. Am vergangene Freitag fuhren kurz vor Mittag ein Traktor mit angehängten Mähwerk und ein gelber Mähdrescher in der Wolfslocher Straße in Richtung Hauptstraße. Hierbei kam der gelbe Mähdrescher nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr eine niedrige Betongartenmauer. Der Mähdrescher setzte seine Fahrt aber unmittelbar fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Mauer entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro. Da der Mähdrescherfahrer bislang noch unbekannt ist, bittet die Polizeiinspektion Lichtenfels sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 09571/9520-0 mitzuteilen.

Körperliche Auseinandersetzung

LICHTENFELS. Am Freitag, gegen 20:30 Uhr, trafen in der Bahnhofstraße ein 48-jähriger Kronacher und ein 36-jähriger Lichtenfelser aufeinander und es kam zu einer verbalen Streitigkeit zwischen den Beiden. Die Streitigkeit wurde schließlich körperlich, in dessen Verlauf der Kronacher den Lichtenfelser am Hals packte und gegen die Beine trat. Der Lichtenfelser zog sich bei der Auseinandersetzung Wunden an beiden Knien und an einer Hand zu. Den Kronacher erwartet nun eine Anzeige wegen Körperverletzung.

Betrunkener Autofahrer

BURGKUNSTADT. Am Freitagabend teilten aufmerksame Verkehrsteilnehmer mit, dass ein Audi A5 mit Schmalkaldener Zulassung während der Fahrt Reifenteile verliert bzw. schon auf der Felge fährt. Die hinzugerufene Streife konnte den Audi stoppen und einer Kontrolle unterziehen. Bei dem 39-jährigen Fahrzeugführer aus Meiningen konnten die Beamten eine Alkoholisierung von ca. 2 Promille feststellen. Wie genau es zu dem Schaden gekommen ist, ist noch nicht abschließend geklärt. Den Meininger erwartet nun eine Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr.

Gepackt und beleidigt

LICHTENFELS. Am Schützenplatz kam es im Verlauf des Freitagabend zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 33-Jährigen und einem 19-Jährigen Lichtenfelser. Der 33-Jährige packte den jüngeren Kontrahenten und drückte ihn gegen einen Wagen, wodurch dieser Schürfwunden erlitt. Weiterhin wurde der 19-Jährige beleidigt. Den Aggressor erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Körperverletzung.

Reisebus überhitzt – Jugendliche erleiden Hitzschläge

LICHTENFELS. Am frühen Abend des vergangenen Freitags wurde eine hessische Reisegruppe von Jugendlichen mit deren Betreuern in zwei Reisebussen von Bamberg in einen Ortsteil von Lichtenfels befördert. Aufgrund der Außentemperaturen und der Sonneneinstrahlung stieg die Innentemperatur in einem der Reisebusse während der Fahrt stark an. Ob den steigenden Temperaturen aufgrund menschlichen Versagens, oder eines technischen Defekts nicht entgegengesteuert wurde, ist aktuell noch Bestand der Ermittlungen. Nachdem die Reisegruppe den Reisebus verlassen hat, klagten mehrere Jugendliche über Kopfschmerzen und Kreislaufprobleme. In der Folge wurde eine Vielzahl an Rettungswägen, Notärzte und auch drei Rettungshubschrauber zur Versorgung der Jugendlichen mit offensichtlichen Hitzeschlägen verständigt. Schlussendlich wurden acht Jugendliche vor Ort ärztlich behandelt und fünf Jugendliche zur weiteren Überprüfung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Die Polizeiinspektion Lichtenfels ermittelt nun, ob ein strafrechtlich relevantes Handeln vorliegt.