Neunkirchener Sommerlauf mit neuem Teilnehmerrekord

Bei optimalem Laufwetter veranstaltete die SG Neunkirchen am Sonntag, den 30. Juni bereits zum dritten Mal den beliebten Neunkirchner Sommerlauf mit Lindelberg-Trail. Mit sensationellen 363 Anmeldungen – vom Kindergartenkind bis zum Trail-Profi – und vielen Zuschauenden war die Resonanz im Vergleich zum Vorjahr nochmal deutlich gestiegen.

Während sich beim Bambini- (500 m), Schüler- (1 km), Hobby- (5 km) und Hauptlauf (10 km) überwiegend Sportler:innen aus der Region maßen, lockte der Trail-Lauf (10,2 km) auch Starter:innen von weiter her an den reizvollen Lindelberg. Die abwechslungsreiche Trail-Strecke kam wieder sehr gut an. Bei den Herren konnte Markus Bergler (Skivereinigung Amberg) seinen Vorjahressieg verteidigen, während bei den Damen Nora Vogg (Team Run and Hike) sogar einen neuen Streckenrekord aufstellte (00:49:11).

Der 10-km-Hauptlauf war gleichzeitig Abschlusslauf für unsere LAUF10!-Teilnehmer:innen. Wir gratulieren allen Finisher:innen zu dieser tollen Leistung und wünschen weiterhin viel Spaß beim Laufen!

Die SG bedankt sich bei allen, die vor Ort waren, insbesondere auch der FFW Rödlas, Rosenbach und Großenbuch, den First Respondern aus Dormitz, der Praxis für Physiotherapie Jan Spillner, Schorsch Dellermann und Bernd Naber für die Unterstützung mit Fahrzeug und Material sowie unseren langjährigen Sponsoren, für ein gelungenes Lauffest. Wir freuen uns aufs nächste Mal am 29. Juni 2025 – jetzt schon vormerken!

Ein Teil der Einnahmen wird, wie angekündigt, an das Förderzentrum Hainbrunnenschule der Lebenshilfe Forchheim gespendet.

Fotos und Ergebnisse auf: www.neunkirchner-sommerlauf.de

Du hast Lust regelmäßig in der Gruppe zu laufen? Dann schau gerne mal bei unseren wöchentlichen Lauftreffs vorbei: Mi. + Fr. 18:30 Uhr, So. 8:30 Uhr, Treffpunkt Joseph-Kolb-Str. 15, Neunkirchen a. Br.