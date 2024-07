Keine Kultur ohne Finanzen – Kundgebung in Bamberg am 23.07.2024

Wie zivilgesellschaftliches Engagement in Bamberg verunmöglicht wird

Keine Kultur ohne Finanzen! Unter diesem Motto rufen kontakt – das Kulturprojekt und die freie Kulturszene zu einer Kundgebung am Dienstag den 23.07.2024. Sie startet um 15:30 Uhr mit dem Glitzertanz (CONdance e.V.) auf dem Bamberger Maxplatz, kurz vor der Finanzsenatssitzung.

Für die Finanzsenatssitzung hat die Stadtverwaltung eine Beschlussvorlage erstellt, als Antwort auf einige der Anträge, die aus der regen Beteiligung an der Bürger:innenversammlung vom 12.06.2024 hervorgegangen sind. Leider stellt es sich so dar, dass wieder einmal nur erläutert wird, warum die dort gestellten Anträge alle nicht befürwortet und positiv behandelt werden können. Der Finanz- und Immobilienreferent Bertram Felix erklärt wortreich, warum Anträge nicht umgesetzt werden, anstatt Möglichkeiten aufzuzeigen und die Stadtgesellschaft zu unterstützen. Die Anliegen zur kulturellen Zwischennutzung werden in einem Rundumschlag abgefrühstückt, anstatt dass sich ernsthaft damit befasst wird.

Es wird betont, dass Zwischennutzungen nicht zu den Kernaufgaben der Stadt gehören und die Miete für ehrenamtliches Engagement jeweils mit dem maximalem Einnahmepotential für das Finanzreferat anzusetzen sei. Zudem werden Gründe vorgeschoben, warum das Staubsche Haus seit 10 Jahren nicht genutzt werden könne, zum Beispiel wegen einer ausfallgefärdeten Heizungsanlage und fehlender Wasserversorgung. Ironischerweise ist weder Wasser, Wärme noch Strom auf dem Metalluk Gelände vorhanden und wird in viel ehrenamtlicher Arbeit jährlich temporär für das Festival hergestellt.

Wir fragen uns, vor allem aber auch die Stadtverwaltung: Wo ist der Zweck der Partizipation in einer Bürger:innenversammlung, wenn die Anträge für verbesserte Bedingungen mit vorgeschobenen Argumenten abgeschmettert werden? Es gab viele berechtigte Anliegen in der Bürger:innenversammlung und wir fordern, dass sich die Stadt auch ernsthaft mit ihnen auseinandersetzt.

Aus genannten Aspekten rufen wir zur Kundgebung vor der öffentlichen Finanzsenatssitzung auf, welche im Anschluss ab 16:00 Uhr im Rathaus am Maxplatz stattfindet. Interessierte sind herzlich eingeladen der Sitzung beizuwohnen.

Die Demo wird organisiert und unterstützt von:

kontakt – Das Kulturfestival, CONdance e.V., Jochen Neurath