FC Eintracht Bamberg erwartet Aufsteiger zum Saisonstart

Der FC Eintracht Bamberg startet am Samstag, 20. Juli (14 Uhr), in die neue Saison. Für die Domreiter geht es auch in der zweiten Spielzeit nach dem Aufstieg in die Regionalliga Bayern um den Klassenerhalt. Zum Auftakt empfängt der FCE im Fuchs-Park-Stadion einen Aufsteiger.

„Freude auf den Saisonstart ist riesig“

Der FC Eintracht Bamberg schaffte als Aufsteiger in der vergangenen Saison den sensationellen Klassenerhalt in der Regionalliga Bayern. Am letzten Spieltag rettete sich der FCE in die Relegation und machte dort in den Duellen gegen den VfB Eichstätt sowie den TSV Buchbach den Ligaverbleib perfekt. Nur wenige Wochen später steht die neue Saison bereits in den Startlöchern. Für die Elf von Cheftrainer Jan Gernlein geht es auch in der Spielzeit 2024/25 um den Klassenerhalt. „Die Freude auf den Saisonstart ist riesig. Wir wollen endlich wieder um Punkte spielen und hoffen, die Vorbereitung gut genutzt zu haben“, sagt Gernlein im Vorfeld der Partie. Die Domreiter müssen die Abgänge von Leistungsträgern wie Philipp Hack oder Felix Popp auffangen. Dafür kamen mit Lukasz Jankowiak, Andreas Pfahlmann, Torhüter Benedikt Willert und Rückkehrer Koray Kaiser insgesamt vier externe Zugänge. Aus der eigenen Jugend stießen die Offensivkräfte Muiz Alli und Radzivon Hushcha zur Regionalliga-Mannschaft. Beide sammelten bereits in der Vorsaison Erfahrung in der ersten Mannschaft. Das sagt Gernlein über die Neuen: „Sie sind gut bei uns aufgenommen worden und jeder hat bereits einen Schritt gemacht. Menschlich sind sowieso alle top – sportlich wird es dauern, bis alle da sind, wo wir sie haben wollen.“

Das ist der Gegner: SpVgg Hankofen-Hailing

Erst vor zwei Jahren stieg die SpVgg Hankofen-Hailing erstmals in die Regionalliga Bayern auf. In ihrer Premierensaison konnten die „Dorfbuam“ die Klasse nicht halten und stiegen als 18. wieder ab. Doch in der vergangenen Saison feierte das Team aus Niederbayern die Meisterschaft in der Bayernliga Nord und den damit verbundenen direkten Wiederaufstieg. „Zu Beginn ist es ganz schwer zu sagen, was da auf uns zukommt. Beide Teams haben gleich viel Erfahrung in der Regionalliga und werden eine ähnliche Rolle in der Saison haben. Aber wir machen kein Geheimnis daraus, dass wir im Auftaktspiel zu Hause mit drei Punkten starten möchten“, sagt Gernlein. Der Trainer der Mannschaft ist seit 2023 Tobias Beck. Der 29-jährige Mittelfeldmann agiert als Spielertrainer und schoss in der vergangenen Saison vier Tore in 34 Einsätzen. Top-Torschütze der Mannschaft war allerdings Stürmer Andreas Wagner mit 16 Treffern.