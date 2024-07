Eroll Zejnullahu kehrt zur SpVgg Bayreuth zurück

Nach nur einem Jahr zurück in der Wagnerstadt: Eroll Zejnullahu unterzeichnet seinen Vertrag

Ein weiterer Spieler kehrt zur SpVgg Bayreuth zurück: Eroll Zejnullahu. Der gebürtige Berliner, der bereits eine Drittliga-Saison (Saison 2022/23) im gelb-schwarzen Trikot absolviert hat, wird unser Team im offensiven Mittelfeld verstärken.

Der 29-jährige Rechtsfuß, bringt eine beeindruckende Bilanz aus seiner bisherigen Karriere mit. Mit 79 Einsätzen in der Zweiten Liga und 63 Spielen in Liga 3 hat er nicht nur seine Ausdauer und Vielseitigkeit bewiesen, sondern auch seine Fähigkeit, in verschiedenen Wettbewerbsebenen konstant starke Leistungen zu zeigen. Zuletzt stand er beim TSV 1860 München unter Vertrag.

Dr. Wolfgang Gruber, Gesellschafter der SpVgg Bayreuth, zeigt sich erfreut über die Rückholaktion von Zejnullahu: „Er ist ein Instinktfußballer, der Spielwitz und Kreativität mitbringt. Wir sind überzeugt, dass er uns auf dem Weg zu unseren Zielen erheblich unterstützen wird.“

Geschäftsführerin Dr. Nicole Kalemba fügt hinzu: „Eroll bringt nicht nur Talent und technische Finesse mit, sondern auch eine reiche Erfahrung, die für unsere junge Mannschaft von unschätzbarem Wert sein wird.“

Eroll Zejnullahu äußerte sich ebenfalls positiv über seine Rückkehr in die Wagnerstadt: „Es freut mich wirklich sehr, wieder in Bayreuth zu sein. Die Erinnerungen an meine Zeit hier sind durchweg positiv und ich habe mich sowohl im Verein als auch in der Stadt immer sehr wohl gefühlt. Die Unterstützung der Fans und das Engagement des Vereins haben mich immer beeindruckt und motiviert.“ Der Rechtsfuß fügt hinzu: „Ich bin hergekommen, um sportlich etwas aufzubauen und gemeinsam erfolgreich zu sein. Es gibt nichts Schöneres, als in einer Umgebung zu arbeiten, in der man sich geschätzt fühlt und ich freue mich darauf, alte Bekannte wiederzusehen und wieder ein Teil der SpVgg Bayreuth zu sein“.