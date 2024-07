Eine Niederlage und ein Unentschieden für den TSV Kirchenlaibach

TSV Kirchenlaibach II – Eintracht Bayreuth 1:3 (0:1)

Die Gäste gingen verdient nach einen Abstimmungsfehler in der Abwehr des TSV in Führung. Nach der Pause erzielte Sutter per direkten Freistoß aus 20 Meter das 0:2. Der TSV konnte durch Sendelbeck den Anschluss erzielen aber kurz vor Schluss konnte die Eintracht durch Thiedemann die Entscheidung herbeiführen. Die Gastgeber überzeugten vor allem in der zweiten Halbzeit kämpferisch während bei den Gästen Heublein in einer spielerisch starken Mannschaft überzeugte.

Tore: 0:1 Heublein (13.), 0:2 Sutter (58.), 1:2 Sendelbeck (75.), 1:3 Thiedemann (89.)

TSV Kirchenlaibach – SG Trockau 1:1 (1:1)

Die Gastgeber gingen durch Bauernfeind früh in Führung. Danach überließ man Trockau das Spiel die durch Haas zum verdienten Ausgleich kamen. In der Folge erspielte sich die Gäste weitere Chancen die aber nicht genutzt wurden. Die größte Chance zum Siegtreffer hatte Held per Foulelfmeter der aber den zuvor eingewechselte Preißinger scheiterte. Am Ende ein glücklicher Punkt für den TSV.

1:0 (08.) Bauernfeind, 1:1 (37.) Haas