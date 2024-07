Blick hinter die Kulissen des Erlanger Stadtmuseums

Das Erlanger Stadtmuseum lädt am Dienstag, den 23. Juli, um 14 Uhr zu einer besonderen Führung ein: Besucherinnen und Besucher erhalten einen exklusiven Einblick in sonst verschlossene Räume des Stadtmuseums. Wo finden eigentlich die museumspädagogischen Unterrichte statt? Oder wo werden Kunstgegenstände angenommen? Und welche Arbeitsbereiche gibt es eigentlich im Museum? All diesen Fragen wird auf einem Rundweg durch die unterschiedlichen Gebäudeteile des Museumskarrees nachgegangen. Die Teilnehmer können dabei die Arbeit hinter den Kulissen des Ausstellungsbetriebs kennenlernen.

Um Anmeldung wird gebeten unter 09131/862300 oder stadtmuseum@stadt.erlangen.de.

Treffpunkt: Stadtmuseum Erlangen, Martin-Luther-Platz 9

www.stadtmuseum-erlangen.de