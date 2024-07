Bayreuther Schülerinnen und Schüler für soziales Engagement geehrt

Ehrungen für Engagement im Freiwilligen Sozialen Schuljahr – Zertifikatsübergabe an 169 Schülerinnen und Schüler im Landratsamt

Im Schuljahr 2023/2024 haben sich 169 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen 14 und 18 Jahren erfolgreich im Projekt „Freiwilliges Soziales Schuljahr – Bayreuther Modell“ sozial engagiert. Für ihren Einsatz wurden sie nun am Montag, 15. Juli 2024, im Landratsamt von Landrat Florian Wiedemann und Oberbürgermeister Thomas Ebersberger geehrt. In seiner Ansprache würdigte Landrat Wiedemann das außergewöhnliche Engagement der Schülerinnen und Schüler aus 13 Schulen in der Stadt und im Landkreis, die in diesem Projekt als Kooperationspartner fungieren.

Über 10.090 Stunden Freiwilligendienst haben die Jugendlichen insgesamt in ganz unterschiedlichen Bereichen geleistet – für Kinder, für Senioren, bei der Feuerwehr, der Tafel, in Vereinen, in der Kirche und vielem mehr.

Das Projekt „Freiwilliges Soziales Schuljahr“ läuft im Freiwilligen Zentrum Bayreuth bereits seit vielen Jahren. Alljährlich finden sich zahlreiche junge Menschen, die sich in dem Projekt engagieren. Das Freiwilligen Zentrum Bayreuth übernimmt als Beratungs- und Informationsstelle zum Thema Ehrenamt dabei die Koordination und Begleitung der Jugendlichen, der Schulen und der Einsatzstellen.

Die Schülerinnen und Schüler bringen sich im Rahmen des Projektes ehrenamtlich neben der Schule für mindestens 50 Stunden im Schuljahr im sozialen, ökologischen oder kulturellen Bereich ein.

Interessierte können sich für das kommende Schuljahr im Freiwilligen Zentrum Bayreuth bereits für das Projekt anmelden – telefonisch unter der Nummer 0921 514116 oder per Email unter info@freiwilligen-zentrum-bayreuth.de.