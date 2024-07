„5 vor 12“ im Staatsarchiv – Kurzangebot für die Mittagspause am 23. und 24. Juli 2024 im Staatsarchiv Bamberg

Nur noch bis zum 26. Juli kann die Ausstellung „Kampf um die Demokratie“ im Staatsarchiv Bamberg in der Hainstraße besichtigt werden. Daher bietet das Staatsarchiv für alle Kurzentschlossenen in der letzten Ausstellungswoche zwei prägnante Führungen unter dem Motto „5 vor 12“ an. Los geht es zwar nicht um „5 vor 12“, sondern um genau 12 Uhr mittags. Schließlich soll man das Angebot gut in der Mittagspause wahrnehmen können. Dennoch passt das Motto gut. Archivleiter Dr. Klaus Rupprecht und sein Stellvertreter Dr. des. Johannes Haslauer geben in einer halben Stunde einen ebenso kurzen wie kurzweiligen Überblick über die gezeigten Wahlplakate und den brisanten Wahlkampf des Jahres 1924. Die Plakate vermitteln eindrücklich, wie die Parteien den Kampf für oder gegen die Demokratie mit visuellen und verbalen Elementen führten. Vielfach versuchten sie ihrer Wählerschaft klar zu machen, dass es „5 vor 12“ sei, um für sich zu werben.

Das Angebot findet statt am Dienstag, den 23. Juli sowie am Mittwoch, den 24. Juli 2024, jeweils um 12 Uhr. Treffpunkt ist das Staatsarchiv Bamberg, Hainstraße 39, Foyer. Anmeldung ist nicht erforderlich. Eintritt und Teilnahme frei.