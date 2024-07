Veranstaltungen in und um Pottenstein vom 19. bis 26.7.2024

Freitag, 19.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele: „Faust I“ im Klumpertal bei der Schüttersmühle. Der Pottensteiner „Faust“ erzählt das Drama in sehr konzentrierter, geradliniger Form. Der Text ist stark gekürzt, die Aufführung dauert nur eineinhalb Stunden. Die Inszenierung legt den Schwerpunkt auf das junge, unschuldige Gretchen, deren Schicksal klar, verständlich, emotional und berührend erzählt wird. Gespielt wird das Stück in historischen Kostümen vor der beeindruckenden Wald- und Felsenkulisse des Klumpertals. Kartenverkauf z.B. Postfiliale Pottenstein oder info@faust-festspiele.eu oder Tel.: 0175/2527802

Freitag, 19.07.2024 um 21:00 Uhr

Die romantische Nachtwächter-Tour. Folge dem bärtigen Gesellen mit seiner Hellebarde und seiner Laterne durch die dunklen Gassen der abendlichen Stadt Pottenstein. Dabei erfährst DU auf dieser außergewöhnlichen Runde viel Wissenswertes über den NACHTWÄCHTER, seinen Gepflogenheiten und über das mittelalterliche Felsenstädtchen im Herzen der Fränkischen Schweiz. Finde heraus, wie viele Stadttore einst standen und was davon übrig geblieben ist oder welche schreckliche Katastrophe am 01. September 1736 die Stadt heimsuchte. Optional trinkt der Nachtwächter nach der Führung mit seinen Gästen noch einen „Gute-Nacht-Trunk“ – denn wer Bier trinkt lebt länger! Der Nachtwächter-Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6-15J). Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 20.07.2024 bis Sonntag, 21.07.2024 ab 15:00 Uhr

50 Jahre Waldfest in Weidenhüll bei Leienfels

Samstag, 20.07.2024 um 16:00 Uhr

BierStadtFührung Pottenstein – die süffige Tour für Genießer und Durstige. Erleben Sie über 500 Jahre bayrisches Reinheitsgebot im Herzen der Fränkischen Schweiz! Folge dem Stadtherold und erfahre viel Wissenswertes über das Felsenstädtchen, zum örtlichen Brauwesen und zum Reinheitsgebot. Man kann bei der Führung verschiedene, typische fränkische Biere testen. Der kulinarische Rundgang dauert etwa 2 Stunden. Im Rundgang enthalten ist die Stadtführung und eine Einkehr mit drei Schoppen einheimisches Bier (a´0,3 Ltr.) Preis: 20,-€/Person vor Beginn der Führung beim Exkursionsleiter zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein / Rathaus. Anmeldung unbedingt erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Samstag, 20.07.2024 um 19:00 Uhr

Theaterpicknick 2023 in Schloss Kühlenfels: „NATHAN DER WEISE“. Die Veranstaltung kann nur nach vorheriger Anmeldung und Registrierung mit limitierter Personenzahl durchgeführt werden. Sie finden als „Open – Air – Veranstaltungen“ nur bei passendem Wetter statt. Bei schlechtem Wetter müssen die Veranstaltungen ggf. auch kurzfristig abgesagt werden. Für den Fall werden die Kosten zurückerstattet. Veranstalter: Irmgard Belz, Zum Schloss 23, 91278 Pottenstein, 0171 – 7557 862, ikb@schloss-kuehlenfels.de, Einlass: ab 18.00 Uhr, der Einlass setzt die verbindliche Anmeldung voraus. Beginn: Jeweils 19.00 Uhr. Es wird der Verkauf von Getränken angeboten (regionales Bier, Weine, Prosecco, Mineralwasser, Apfelschorle); Verabreichung ausschließlich in Flaschen; Pappbecher werden zur Verfügung gestellt. Speisen werden nicht angeboten. Die Gäste werden ermuntert und gebeten, eigene Picknickkörbe mitzubringen und den sommerlichen Abend so zu einem sehr persönlichen Genussabend werden zu lassen. Mindestbeitrag pro Person: 30 €. Alle Spenden und Einnahmen werden von der Veranstalterin an die Freiwillige Feuerwehr Kühlenfels und an den „Heimatverein 1000 Jahre Kühlenfels“ sowie an die Künstler/innen weitergereicht, ohne deren Mitwirkung die Veranstaltungen nicht möglich wären.

Samstag, 20.07.2024 um 20:00

Rockkonzert im Fränkischen Schweiz Museum Tüchersfeld. Das besondere Konzertereignis „Music under Rocks“ mit Oliver Steffen und Rock Galaxy im Fränkische Schweiz-Museum unterhalb der ikonischen Zwillingsfelsen am Samstag, 20. Juli 2024 um 20 Uhr ein Muss für Musikfans. Tauchen Sie ein in eine Sommernacht voller legendärer Gitarrenklänge unter dem Sternenhimmel der Fränkischen Schweiz. Am Samstag, den 20. Juli 2024, findet im Fränkische Schweiz-Museum erstmals „Music under Rocks“ statt. Ab 20 Uhr werden Oliver Steffen und seine Band Rock Galaxy Anthology of Guitar Classics die Bühne erobern und den Zuhörer richtig einheizen. Von Jimi Hendrix über Jeff Beck bis hin zu Joe Bonamassa – erleben Sie einen unvergesslichen Abend, der die goldenen Zeiten der Rockmusik wieder aufleben lässt. Mit meisterhaftem Gitarrenspiel und einer atemberaubenden musikalischen Vielfalt bietet dieses Open-Air-Event eine perfekte Mischung aus Nostalgie und frischem Wind. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets online unter www.fsmt.de. Tickets im VVK: 16 €, Ort: Fränkische Schweiz-Museum, Am Museum 5, 91278 Pottenstein.

Samstag, 20.07.2024 um 20:00

Samstag, 20.07.2024 um 21:00

Gruselführung durch Pottenstein. Erfahre mehr über die schaurigen Erlebnisse des Totengräbers und lass dich von ihm in seine Welt voll gruseliger und Furcht einflößender Geschichten entführen. Begleite den Totengräber mit seinem Spaten in der Hand auf seinem Weg hoch zum Friedhof durch die abendliche Stadt Pottenstein. Die Gruselstadtführung dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(10 -14J) Beim Totengräber zu bezahlen oder über das OnlineTickets – einfach ausdrucken – fertig!Treffpunkt: Tourismusbüro Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt, bitte kleiden Sie sich dem Wetter entsprechend! Anmeldung erforderlich: Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 21.07.2024 um 10:00 Uhr

Dorffest in Weidenloh, ab 10:00 Uhr – Weißwurstfrühschoppen, ab 14:30 Uhr – Kaffee und selbstgemachte, Kuchen und Torten. Für das leibliche Wohl wird gesorgt! Dazu spielt die Blasmusik Kirchenbirkig. Für die Kids gibt es eine Spielwiese direkt am Festplatz mit Hüpfburg und Töpfern im Dorf. Auf Euer Kommen freut sich die Dorfgemeinschaft Weidenloh!

Sonntag, 21.07.2024 ab 15:00 Uhr

Sonntag, 21.07.2024 um 10:30 Uhr

Frühschoppen mit dem Stadtherold – folge dem Stadtherold durch die Gassen der mittelalterlichen Stadt und erfahre warum wir Franken keine Bayern sind! Der Stadtherold weiß recht viel Wissenswertes über Pottenstein und trinkt am Ende der Führung einen Frühschoppen mit seinen Gästen! Der Rundgang dauert etwa 1,5 Stunden und kostet 13,-€/Erw., 7,-€/Kind(6-15Jahre) inkl. Frühschoppen (0,3Liter heimisches Bier oder alkoholfreies Getränk) Die Gebühr ist beim Gästeführer zu bezahlen. Treffpunkt: Tourismusbüro/Rathaus Pottenstein. Die Tour findet bei jedem Wetter statt. Anmeldung erforderlich! Mobil: 01776421051, Whats App oder per Email: info@pottenstein-tour.de

Sonntag, 21.07.2024 um 16:00 Uhr

Musik am Wanderweg – bis 13. Oktober musiziert Dietmar Joseph jeden Sonntag um 16 Uhr in der evangelischen Johanneskirche Pottenstein am Klavier und an der Orgel. Wanderer, Urlauber und Musikfreunde sind herzlich willkommen.

Sonntag, 21.07.2024 um 18:00 Uhr

Kräuter- und Pflanzenführung „Heilkräuter und Sagen zu Vollmond“ – einfache Wanderungen mit vielen Kräuter- und Pflanzenpausen im Klumpertal.

Haben Berufkräuter was mit Arbeiten zutun und was verbindet die Nelkenwurz mit dem heiligen Benedikt? Wie erkenne ich bestimmte Kräuter? Was wussten die Kräuterkundigen darüber? Welche Pflanzen heilen, welche kann man essen, was macht man mit Gelbflechten und warum kennt kaum noch jemand Rapontika? Bitte geeignete Kleidung tragen, Wasser zum Trinken mitnehmen, Falls Sie sammeln wollen, denken Sie an eine Papiertüte oder Ähnliches. Kosten pro Person 9,00€ -11,00€/14,00€ ohne/mit Essen (Kinder unter 12 Jahren zahlen die Hälfte. Personenzahl max. 10 Personen, bis zum Mittag des Vortages anmelden bei Bettina Borst, Tel.: 01 57 / 87 01 72 64 auch WhatsApp.

Sonntag, 21.07.2024 um 20:00 Uhr

Faust-Festspiele Pottenstein: „Zwei Königskinder auf der Flucht“ – eine knallbunte Sommerkomödie. Ein zauberhaftes Märchen für Erwachsene. Inhalt: Prinz Leonce soll heiraten. Das will er aber nicht, da er die Braut gar nicht kennt. Prinzessin Lena, die Braut, die den Prinzen ebenfalls nicht kennt, will auch nicht heiraten. So begeben sich die beiden, unabhängig voneinander, auf die Flucht … was zu allerlei Turbulenzen führt: Das ganze Reich gerät in Aufruhr: der König ist verwirrt, die Ratgeber sind ratlos und der Schulmeister besoffen. Und natürlich kommt’s, wie’s kommen muss! Der Prinz und die Prinzessin begegnen und verlieben sich, ohne zu ahnen, wer sie eigentlich sind. Das Lustspiel „Zwei Königskinder auf der Flucht“ ist eine fröhliche und turbulente Komödie nach Georg Büchners „Leonce und Lena“. Ein heiteres und bezauberndes Märchen für Erwachsene. Eine wunderschöne Liebesgeschichte mit viel Witz und Lebensfreude. Ein wunderschöner, entspannter und verzaubernder Theater-Abend im Klumpertal bei der Schüttersmühle. Kartenverkauf: info@faust-festspiele.eu oder in der Postfiliale Pottenstein.

Mittwoch, 24.07.2024 um 10:00 Uhr

Stadtrundgang durch die historische Altstadt auf den Spuren der heiligen Elisabeth. Anmeldung erforderlich unter 09243 70841. Dauer 1,5 Stunden, ab 5 Personen, Teilnahme für Gäste mit Kurkarte kostenlos.

Mittwoch, 24.07.2024 um 17:00 Uhr

Wissenswertes übers Bier mit Umtrunk, Erhalt eines Bier-Diploms und Besichtigung der Museumsbrauerei (Pottensteiner Urbräu, Nürnberger Str. 10 – an der B 470). Der Chef des Hauses wird sie im Bruckmayers Urbräu an der B470 in die Geheimnisse des Bierbrauens einweihen. Teilnahmegebühr/Person: 7,50 € (inklusive Umtrunk) – Beginn: 17:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 01 60 / 94 70 18 69. Die Führung findet ab 10 Personen statt.

Donnerstag, 25.07.2024 um 20:00 Uhr

Freitag, 26.07.2024 um 16:30 Uhr

100-minütige Spezialführung durch die Teufelshöhle Pottenstein – unser Klassiker für alle, die es ganz genau wissen wollen! Unsere längste Tour durch die Welt der Tropfsteine, der Fledermäuse und Höhlenbären. Die Führung findet mit begrenzter Teilnehmerzahl statt. Sie sehen Räume, die sonst nicht zugänglich sind und unser fachkundiges Personal lässt in 100 Minuten (so gut wie) keine Fragen offen. Sie wollen Experte für die Teufelshöhle werden? Hier sind Sie richtig! Anmeldung: Tel. 09243 / 208

Freitag, 26.07.2024 um 16:30 Uhr

