Die Pflicht zur Samm­lung von Alt­tex­ti­li­en für öffent­li­che Abfall­ent­sor­gung gilt zwar erst ab dem 1. Janu­ar 2025. Doch die Stadt Bay­reuth ist ein knap­pes hal­bes Jahr frü­her aktiv gewor­den und hat in den letz­ten Tagen übers gan­ze Stadt­ge­biet ver­teilt 22 Sam­mel­con­tai­ner auf­ge­stellt. „Para­graph 20 Absatz 2 des Kreis­lauf­wirt­schafts­ge­set­zes ver­pflich­tet öffent­lich-recht­li­che Ent­sor­gungs­trä­ger ab dem kom­men­den Jahr, neben allen ande­ren Abfäl­len wie Papier‑, Bio- oder Rest­müll, nun auch Tex­til­ab­fäl­le zu sam­meln“, zitiert Bernd Sell­heim, Lei­ter des Stadt­bau­hofs, aus dem Geset­zes­text. Die Stadt Bay­reuth hat des­we­gen bereits Ende ver­gan­ge­nen Jah­res fünf Alt­klei­der­con­tai­ner am Wert­stoff­hof in der Dros­sen­fel­der Stra­ße 4 auf­ge­stellt. Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger hät­ten die­ses Ange­bot sehr gut ange­nom­men, die Erwar­tun­gen von Sell­heim und sei­nen Mit­ar­bei­tern sei­en weit über­trof­fen wor­den. „Von Dezem­ber bis Juni haben die Bay­reu­ther 15 Ton­nen Alt­klei­der am Wert­stoff­hof in die Con­tai­ner gewor­fen“, so der Bauhofchef.

Jeder Bay­reu­ther Stadt­teil versorgt

Seit Anfang Juli sind zu den fünf Sam­mel­con­tai­nern in der Dros­sen­fel­der Stra­ße wei­te­re 22 hin­zu­ge­kom­men. Die­se wur­den an den Wert­stoff­sam­mel­plät­zen auf­ge­stellt, sodass jeder Stadt­teil ver­sorgt wor­den ist. Bei Bedarf kön­ne der Stadt­bau­hof aber noch wei­te­re Alt­klei­der­con­tai­ner auf­stel­len. Die Sam­mel­wa­re müs­se immer in geeig­ne­te Säcke ver­packt wer­den, appel­liert Bau­hof­lei­ter Sell­heim an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger. Außer­dem soll­te die Klei­dung sau­ber sein. Nicht ange­nom­men wür­den dre­cki­ge oder nas­se Klei­dungs­stü­cke, und auch Lum­pen hät­ten in den Alt­klei­der­con­tai­nern nichts zu suchen (sie­he Info­box unten). Der Inhalt der Säcke wer­de von einem exter­nen zer­ti­fi­zier­ten Ent­sor­gungs­fach­be­trieb aus dem Land­kreis Bay­reuth sor­tiert. Klei­dungs­stü­cke in gutem Zustand wür­den unter ande­rem cari­ta­ti­ven Orga­ni­sa­tio­nen zur Ver­fü­gung gestellt, der Rest ver­wer­tet. „Wir wol­len der Alt­klei­der­samm­lung des Baye­ri­schen Roten Kreu­zes kei­ne Kon­kur­renz machen!“, betont Bernd Sell­heim und ver­weist auf die seit Jahr­zehn­ten bestehen­den Bay­reu­ther BRK-Sam­mel­stel­len in der Hin­den­burg­stra­ße 10 sowie in der Prie­ser­stra­ße 4. Wer sicher­ge­hen wol­le, dass sei­ne gut erhal­te­nen Klei­dungs­stü­cke in der Regi­on von bedürf­ti­gen Men­schen getra­gen wer­den, sol­le die­se beim BRK abgeben.

Info:

Fol­gen­de Alt­tex­ti­li­en kön­nen ein­ge­wor­fen werden:

Beklei­dung (sau­ber, tragbar)

Haus- und Heim­tex­ti­li­en (z. B. Bett­wä­sche, Feder­bet­ten, Kis­sen, Tisch­wä­sche, Badtextilien)

Schu­he (paar­wei­se)

Taschen (z. B. Hand­ta­schen, Schul­ta­schen, Sport­ta­schen, Rucksäcke)

Spiel­wa­ren (z. B. Plüsch­tie­re, Puppen)

Nicht ange­nom­men wer­den fol­gen­de Gegen­stän­de, die­se sind in der Rest­müll­ton­ne zu entsorgen:

Ver­schmutz­te, defek­te oder nas­se Ware

Tex­til­res­te

Tep­pi­che / Teppichboden

Matrat­zen

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter www​.stadt​bau​hof​.bay​reuth​.de oder tele­fo­nisch unter 0921 251845. Die Stand­or­te der Sam­mel­con­tai­ner sind in der Abfall App der Stadt Bay­reuth zu finden.