Das Schwimm­för­der­pro­gramm „Mach mit – Tauch auf!“ für Kur­se zum Erwerb des „See­pferd­chens“ wird wei­ter­ge­führt. Hier­zu erhal­ten alle Vor­schul­kin­der des Vor­schul­jah­res 2024/25 in den Kin­der­gär­ten einen Gut­schein über 50,00 € für einen Kurs zum Erwerb des „See­pferd­chens“. Die­ser kann dann im Zeit­raum 29.07.2024 (also bereits ab den Som­mer­fe­ri­en vor dem Vor­schul­jahr) bis 31.08.2025 bei allen Anbie­tern in Bay­ern ein­ge­löst wer­den, die Kur­se zum Erwerb des Früh­schwim­mer-abzei­chens ver­an­stal­ten und die Prü­fung des Abzei­chens abneh­men dür­fen. Die­se Anbie­ter wie­der­um kön­nen bis zum 30.11.2025 beim ört­lich zustän­di­gen Land­rats­amt einen ent­spre­chen­den Antrag auf Zuwen­dung stellen.

Für die Vor­schul­kin­der (und Erst­kläss­ler) des Vor-/Schul­jah­res 2023/24 (Gut­schei­ne wur­den bereits im Sep­tem­ber 2023 ver­teilt) wur­de die Frist zur Ein­rei­chung der Gut­schei­ne ver­län­gert. Min­des­tens eine Unter­richts­ein­heit des Schwimm­kur­ses muss zwi­schen dem 12.09.2023 und dem 31.12.2024 statt­fin­den. Ent­spre­chend wur­de die Frist für die Schwimm­kurs­an­bie­ter zur Ein­rei­chung der Zuwen­dungs­an­trä­ge auf 31.03.2025 (Aus­schluss­frist) ver­län­gert. Das Antrags­for­mu­lar für Schwimm­kurs­an­bie­ter und wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es auf der Home­page des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter www​.lkr​-lif​.de/​l​a​n​d​r​a​t​s​a​m​t​/​k​o​m​m​u​n​a​l​e​s​/​s​p​o​r​t​f​o​e​r​d​e​r​u​n​g​/​8​581 oder unter Mach mit – Tauch auf! Schwimm­för­de­rung für Kin­der – Baye­ri­sches Staats­mi­nis­te­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on (bay​ern​.de). Wei­te­re Aus­künf­te hier­zu erteilt das Land­rats­amt Lich­ten­fels unter der Tele­fon­num­mer 09571/18–3320.