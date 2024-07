Am Frei­tag, 27.09.2024, 20:00 Uhr, ist die Band „Schla­ger­so­fa“ in der Kul­tur­fa­brik KUFA zu Gast. Sie spie­len alle deut­schen Schla­ger der ZDF-Hit­pa­ra­de der 70er. Live und in Far­be. Die 9 gut erzo­ge­nen Musi­ker der Band „Schla­ger­so­fa“ ent­füh­ren quietsch­bunt ins Jahr­zehnt der Pril­blu­men, von Cos­ta Cord­a­lis bis Jür­gen Mar­cus, von Kat­ja Ebstein bis Mari­an­ne Rosen­berg über Cin­dy & Bert bis zu den Flip­pers. Garan­tiert ballermann‑, steamhammer‑, syn­thie- und play­back­frei. Tau­chen Sie ein in das ganz beson­de­re Ambi­en­te einer Epo­che, in der Stars im deut­schen Fern­se­hen noch live sin­gen muss­ten und durf­ten. Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de. Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.