PKW-Brand nach Verkehrsunfall zwischen Buch und Klebheim

Kurz nach 22 Uhr am Donnerstagabend, wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf die Staatsstraße 2240 zwischen Buch und Klebheim zu einem Verkehrsunfall gerufen.

Die Alarmmeldung bestätigte sich, ein PKW stand in Vollbrand, als die erste Kräfte eintrafen. Eine Person konnte schwerverletzt dem Rettungsdienst übergeben werden, nachdem ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer zum Ersthelfer wurde und dem Unfallopfer aus dem PKW half. Die Feuerwehr begann mit der Brandbekämpfung des in den Bäumen verkeilten Wracks. Eine Ausbreitung des Feuers im Wald wurde verhindert. Durch die unklare Lage vor Ort konnte nicht ausgeschlossen werden, dass noch mindestens eine weitere Person im verunfallten Wagen saß, so wurde zuerst mit Einsatzkräften samt Wärmebildkamera, später noch mit einer Drohne der FF Heßdorf, die Umgebung nach möglichen Beteiligten abgesucht. Es konnte jedoch nichts Weiteres ausfindig gemacht werden.

Der Rettungsdienst war mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt vor Ort, der die Erstversorgung des Patienten übernahm. Für den Transport in ein geeignetes Krankenhaus, kam der Intensivtransporthubschrauber, der auf dem nahegelegenen Sportplatz in Neuhaus landete. Die dortige Feuerwehr kümmerte sich um die Ausleuchtung zur Landung. Koordiniert wurde die Sache um den Patienten vom Einsatzleiter Rettungsdienst. Nachdem das Feuer restlos abgelöscht war, leuchtete man die Unfallstelle weiter großflächig aus, wobei die Polizei mit den Ermittlungen des genauen Unfallhergangs begann. Ein Sachverständiger wurde hinzugezogen.Die Staatsstraße war mehrere Stunden komplett gesperrt.

Im Einsatz waren neben Rettungsdienst und Polizei die Feuerwehren Buch, Gremsdorf, Hesselberg, Neuhaus, Höchstadt und Heßdorf mit knapp 60 Kräften. Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektor und Kreisbrandmeister waren ebenfalls an der Einsatzstelle.

Kreisbrandmeister (KBM) Sebastian Weber