Mit der jun­gen Orga­nis­tin Judith Bothe aus Leip­zig fin­den die tra­di­tio­nel­len Orgel­ma­ti­neen zur Fest­spiel­zeit am Sams­tag, 20. Juli um 12.00 Uhr ihre Fort­set­zung. Unter dem Titel „Der bren­nen­de Dorn­busch“ erklin­gen u.a. Wer­ke von J.Ch. Hein­rich Rinck, Petr. Eben, Jehan Alain und Her­mann Ber­lin­ski. Der jüdi­sche Kom­po­nist ver­ton­te in den 1950er Jah­ren mit dem „bren­nen­den Dorn­busch“ eine bibli­sche Sze­ne des Mose, dem sich Gott in einem nicht ver­ge­hen­den Feu­er offen­bart. Kein Leit­mo­tiv, son­dern eine rhyth­mi­sche Vers­zei­le, basie­rend auf der hebräi­schen Spra­che, bil­det die Grund­la­ge für die hör­ba­re Prä­senz Got­tes. Die auf­lo­dern­den Flam­men wer­den durch schnel­le Töne der Zwölf­ton­ska­la sym­bo­li­siert. Eine span­nen­de hal­be Stun­de erwar­tet die Freun­de der Orgel­mu­sik. Der Ein­tritt ist frei.