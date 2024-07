Sechs Wochen ohne Schu­le – aber mit dem Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm unse­rer Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit im Land­kreis wird es Kin­dern und Jugend­li­chen garan­tiert nicht lang­wei­lig“, da ist sich Land­rat Chris­ti­an Meiß­ner sicher. Ob Klet­ter­tou­ren, Bas­te­l­an­ge­bo­te, Schnup­per­ta­ge in Feu­er­wehr, Poli­zei oder Tier­heim, Fuß­ball- und Mini­golf, Stand-Up-Paddling – eine Viel­zahl von inter­es­san­ten Ange­bo­ten sorgt mit einer bun­ten Mischung ver­schie­dens­ter Aktio­nen für Abwechs­lung und blei­ben­de Erleb­nis­se. Es ste­hen über 500 Teil­nah­me­plät­ze zur Ver­fü­gung. 49 Gut­schei­ne hält der Feri­en­pass für Ein­rich­tun­gen aus dem Land­kreis Lich­ten­fels parat. Eine tol­le Mischung aus Rät­sel­fra­gen und Akti­vi­tä­ten sind bei der digi­ta­len Schnit­zel­jagd „Action­bound“ für Fami­li­en gefragt.

Feri­en­pass:

Mit den Gut­schei­nen aus dem knall­gel­ben Feri­en­pass erhal­ten die Kin­der und Jugend­li­chen im Alter von sechs- bis 16 Jah­ren Ver­güns­ti­gun­gen und freie Ein­trit­te in ver­schie­de­ne Ein­rich­tun­gen aus dem Land­kreis Lich­ten­fels. Es wer­den 4.500 Feri­en­päs­se her­aus­ge­ge­ben, die vom 29. Juli bis 09. Sep­tem­ber 2024 gül­tig und wei­ter­hin kos­ten­los sind. Die Ein­nah­me­aus­fäl­le tra­gen die Ein­rich­tun­gen selbst und die Druck- und Ver­wal­tungs­kos­ten über­nimmt der Land­kreis Lich­ten­fels. In den Feri­en gibt es bei uns im Land­kreis viel zu erle­ben, wes­halb sich die Ange­bo­te auf hei­mi­sche Ein­rich­tun­gen kon­zen­trie­ren. Nach Rück­mel­dun­gen der Kin­der und Jugend­li­chen aus dem letz­ten Jahr sind 2024 das Eis­ca­fé Buo­nis­si­mo sowie das Kari­bi­sche Eck am Ober­wal­len­stad­ter Bade­see neu dabei. Egal, ob man lie­ber Baden oder Eis essen gehen, sport­lich den Klet­ter­gar­ten eror­bern oder eine gemüt­li­che Run­de Bow­ling spie­len möch­te – im Feri­en­pass ist für jeden etwas gebo­ten. Auch bei unge­müt­li­chem Wet­ter kann man es sich im Kino gemüt­lich machen.

Gewinn­spiel und Mitmachaktion:

Jeder Feri­en­pass­in­ha­ber und jede Feri­en­pass­in­ha­be­rin kann wie­der ein Feed­back zu den Ange­bo­ten abge­ben, wel­che in der Feri­en­pass­pla­nung für das nächs­te Jahr berück­sich­tigt wer­den. Unter allen neu­en Ein­sen­dern wer­den drei Spar­bü­cher der Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels im Wert von je 50 Euro ver­lost. Ein­sen­de­schluss ist der 30. Sep­tem­ber 2024.

Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm

Im „Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm“ wer­den Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen von Ver­ei­nen und Ver­bän­den des Land­krei­ses und die Ange­bo­te der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit zusam­men­ge­fasst. Um teil­neh­men zu kön­nen, ist eine Anmel­dung nötig, die nur online erfol­gen kann. Die Anmel­dun­gen für das Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm erfol­gen in Zusam­men­ar­beit mit der VHS Lich­ten­fels und sind unter www​.vhs​-lif​.de zu fin­den. Unter der Rubrik „Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit“ sind alle Kur­se auf­ge­lis­tet und die Anmel­dung kann direkt und ohne aus­dru­cken aus­ge­füllt und abge­schickt wer­den. Die ein­zel­nen Aktio­nen gehen von sport­li­chen Akti­vi­tä­ten über krea­ti­ve Ange­bo­te hin zu Besich­ti­gun­gen und Out­door­ak­ti­vi­tä­ten. Neben gern genutz­ten Klas­si­kern wie Bad­min­ton, einem Reit­kurs, dem Besuch der Poli­zei­sta­ti­on oder dem Mini­golf fin­den auch wie­der Flecht­kur­se oder das Fuß­ball­golf statt. Krea­tiv wird es z. B. beim Holz­schnit­zen oder Kera­mik bema­len. Neu dabei sind zum Bei­spiel eine Alpa­ka-Wan­de­rung, ein Schnup­per­tag zum The­ma Modell­bahn oder ein soge­nann­ter „City­bound“. Eine wei­te­re Beson­der­heit in die­sem Jahr sind die Ange­bo­te für Älte­re Jugend­li­che, da es auch Aktio­nen spe­zi­ell für über 16-jäh­ri­ge gibt. Eine Ver­an­stal­tung geht sogar eine gan­ze Woche lang. Beson­de­ren Dank sag­ten Land­rat Chris­ti­an Meiß­ner und Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin Alex­an­dra Stamm­ber­ger den Spon­so­ren, ohne deren finan­zi­el­le Unter­stüt­zung eine Viel­zahl der Ver­an­stal­tun­gen nicht mög­lich wäre. Die kos­ten­frei­en Feri­en­pro­gramm­ak­tio­nen aus der Akti­ons­ge­mein­schaft „Unser Land­kreis Lich­ten­fels – Gemein­sam gegen Dro­gen“ wur­den finan­zi­ell unter­stützt durch Spar­kas­se Coburg-Lich­ten­fels sowie eine gro­ße Spen­de der „Ver­ei­ni­gung zur För­de­rung Sozia­ler Maß­nah­men“. Dank gilt aber auch den Städ­ten und Gemein­den des Land­krei­ses Lich­ten­fels sowie allen ande­ren betei­lig­ten Ein­rich­tungs­trä­gern, Ver­ei­nen und Ver­bän­den für die freund­li­che Unterstützung.

Ab 19. Juli 2024 online

Alle sechs- bis 16 jäh­ri­gen Kin­der und Jugend­li­chen aus dem Land­kreis Lich­ten­fels kön­nen sich einen Feri­en­pass in den Stadt- und Gemein­de­ver­wal­tun­gen ab Mon­tag, 15. Juli, abho­len. Auch der Kreis­ju­gend­ring, das Jugend­zen­trum Lich­ten­fels, das Mehr­ge­ne­ra­tio­nen­haus Michel­au und die Info­thek im Land­rats­amt in Lich­ten­fels sind Aus­ga­be­stel­len. Dort ist auch ein Fly­er zur Anmel­dung für das Feri­en­pro­gramm und den Action­bound zu fin­den. Das Som­mer­fe­ri­en­pro­gramm steht online ab Frei­tag, 19. Juli 2024 auf der Sei­te der VHS zur Ver­fü­gung. Ab die­sem Zeit­punkt sind ab Nach­mit­tag auch bereits Anmel­dun­gen mög­lich. Der Anmel­de­schluss für die Ver­an­stal­tun­gen ist immer eine Woche vor der Durch­füh­rung (der ers­te also schon am 23.Juli). Wer sich schon vor­her über die ver­schie­de­nen Mög­lich­kei­ten infor­mie­ren möch­te fin­det auf der Web­site des Land­rats­am­tes (www​.lkr​-lif​.de) unter „Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit“ eine Auf­lis­tung der dies­jäh­ri­gen Angebote.

Digi­ta­le Schnitzeljad

Das im letz­ten Jahr gestar­te­te For­mat „Action­bound“, eine Art Schnit­zel­jagd mit dem Han­dy, wur­de für die Som­mer­fe­ri­en 2024 abge­än­dert und wei­ter aus­ge­baut. Es ent­hält eine spa­ßi­ge Mischung aus Fra­gen zum Land­kreis, Jugend­schutz und All­ge­mein­wis­sen, aber auch akti­vie­ren­de Ele­men­te zum Erkun­den des Land­krei­ses. Alle Fami­li­en mit Kin­dern und Jugend­li­chen von sechs bis 16 Jah­ren aus dem Land­kreis Lich­ten­fels kön­nen dar­an teil­neh­men und sich auf die Suche nach den rich­ti­gen Lösun­gen bege­ben. Dabei kön­nen ähn­lich wie bis­her beim For­scher­spiel die ver­schie­de­nen Abschnit­te in unter­schied­li­cher Rei­hen­fol­ge und wäh­rend der gan­zen Som­mer­fe­ri­en erle­digt wer­den. Die Fami­li­en fin­den die­se Akti­on in der App „Action­bound“ bzw. ganz ein­fach über den QR-Code, wel­cher auf den Fly­ern bei den Feri­en­päs­sen mit aus­ge­ge­ben wird. Nach erfolg­rei­cher Teil­nah­me wis­sen die Fami­li­en hof­fent­lich nicht nur mehr über den Land­kreis und haben span­nen­de Sei­ten ent­deckt, son­dern kön­nen auch einen klei­nen Preis gewin­nen, der nach den Feri­en ver­ge­ben wird. Bei Fra­gen oder Unklar­hei­ten ist die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit des Land­krei­ses erreich­bar unter jugendarbeit@​landkreis-​lichtenfels.​de oder 09571–184242.

Und nun: viel Spaß in den Som­mer­fe­ri­en mit allen Ange­bo­ten der Kom­mu­na­len Jugendarbeit!