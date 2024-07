Bei bes­ten Bedin­gun­gen wur­den am ver­gan­ge­nen Sams­tag unter der Schirm­herr­schaft unse­res Land­rats Dr. Her­mann Ulm die End­spie­le des KJR-Fuß­ball­po­kal­tur­nie­res 2024 aus­ge­tra­gen. Die DJK SpVgg Effeltrich bewies sich nicht nur aus orga­ni­sa­to­ri­scher Sicht als per­fek­ter Gast­ge­ber in ihrem Jubi­lä­ums­jahr, son­dern gewann auch zwei Poka­le. Am Ende des Tages lau­te­te das Ergeb­nis drei­mal 6:2. Die zahl­rei­chen Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er kamen bei span­nen­den Spie­len und tol­len Toren auf ihre Kos­ten. Ein sehens­wer­ter Tref­fer wur­de direkt vom Anstoß­punkt erzielt. Beson­ders her­vor­zu­he­ben ist die Tat­sa­che, dass alle Spie­le von gro­ßer Fair­ness geprägt waren und es kei­ne grö­ße­ren Ver­let­zun­gen gab. Lei­der muss­ten zwei End­spie­le bei den Junio­rin­nen auf­grund von Spie­ler­in­nen­man­gel kurz­fris­tig abge­sagt werden.

Durch groß­zü­gi­ge Spen­den sei­tens der Poli­tik konn­ten sich die teil­neh­men­den Mann­schaf­ten auch die­ses Jahr wie­der über tol­le Prei­se freu­en. Die Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin Ste­fa­nie Schmitt spricht ein herz­li­ches „Dan­ke­schön“ an die poli­ti­schen Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter des Land­krei­ses aus, die sich die Zeit nah­men und bei den End­spie­len zu Gast waren sowie die Sie­ger­eh­run­gen mit über­nah­men. Ins­be­son­de­re an die DJK SpVgg Effeltrich und die zahl­rei­chen flei­ßi­gen Ehren­amt­li­chen, die für das leib­li­che Wohl und die tol­le Sport­an­la­ge sorg­ten, geht das größ­te „Dan­ke­schön“, da ohne sie eine sol­che Ver­an­stal­tung nicht mög­lich wäre. Organ­siert wur­de das gan­ze Tur­nier im Vor­feld von den zustän­di­gen Kreis­spie­lei­tern, denen eben­falls ein gro­ßes Dan­ke­schön gilt.