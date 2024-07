Zu span­nen­den Begeg­nun­gen mit his­to­ri­scher Raum­aus­stat­tung und kera­mi­schen Spit­zen­stü­cken aus der Samm­lung Lud­wig lädt die Kurz­füh­rung mit Dr. Sebas­ti­an Kar­natz am Diens­tag, 23. Juli, 12.30 Uhr, im Kai­ser­ap­par­te­ment der Neu­en Resi­denz ein. Kera­mi­ken gehör­ten zur ursprüng­li­chen Aus­stat­tung der Resi­denz – was nicht zuletzt der Chi­na-Begeis­te­rung des 18. Jahr­hun­derts geschul­det war. Die aktu­el­le Son­der­aus­stel­lung „Höfi­sche Begeg­nun­gen“ lässt Por­zel­la­ne der Manu­fak­tu­ren Mei­ßen und Fran­ken­thal aus der Samm­lung Lud­wig Bam­berg mit den Kunst­wer­ken des Kai­ser­ap­par­te­ments in einen Dia­log treten.

Das Kai­ser­ap­par­te­ment mit sei­nen präch­ti­gen Stu­cka­tu­ren, Decken­ma­le­rei­en sowie auf­wen­di­gen Intar­si­en­fuß­bö­den war das wich­tigs­te Gäs­te­ap­par­te­ment des Schlos­ses. Sei­ne kost­bar aus­ge­stal­te­te Räu­me bil­de­ten eine Büh­ne für das Bam­ber­ger Hof­le­ben und für die gro­ße Poli­tik des Fürst­bis­tums. Der Freun­des­kreis der Muse­en um den Bam­ber­ger Dom lädt alle Inter­es­sier­ten zu die­ser Kurz­füh­rung ein. Treff­punkt ist im Foy­er der Neu­en Resi­denz, Dom­platz 8, Bam­berg. Die Teil­nah­me an der Füh­rung ist frei, es fal­len ledig­lich die regu­lä­ren Ein­tritts­kos­ten an.