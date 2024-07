Jakobimarkt in Wunsiedel

Am Sonntag, 21. Juli 2024, findet in Wunsiedel von 8 bis 17 Uhr der traditionelle Jakobimarkt statt.

Zahlreiche Fieranten werden sich in der Innenstadt einfinden und ihre abwechslungsreichen Waren anbieten. Ab 13 Uhr bis 18 Uhr haben zudem die am Markttag teilnehmenden Einzelhändler ihre Geschäfte geöffnet.

Das Rathaus-Foyer bietet dem Bücherflohmarkt mit Schwerpunkt „regionale Literatur“ Platz und die Trödelhändler sind in der unteren Ludwigstraße und Breite Straße zu finden.

Die Stadtbücherei öffnet zwischen 9 und 17 Uhr ihre neuen Räumlichkeiten am Marktplatz 1 für interessierte Besucher. Auch der beliebte Flohmarkt der Stadtbücherei wird angeboten.

Um 10 Uhr und 14 Uhr finden Lesungen mit dem japanischen Erzähltheater Kamishibai statt.

Für kleine Shoppingpausen bieten die Cafés und Eisdielen in der Innenstadt eine gemütliche Atmosphäre im lebendigen Marktgeschehen.

Die Innenstadt ist an diesem Tag von 6 bis 19 Uhr für den Straßenverkehr gesperrt.

Parkplätze stehen Besuchern auf dem ehemaligen Unglaub-Areal, am Busbahnhof, in der Sonnenstraße, am Burgermühlweiherplatz und Ludwig-Hacker-Platz ausreichend zur Verfügung.