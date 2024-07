Internationaler Gottesdienst am 20.07.2024 in Bayreuth

Brückenbauer zwischen Islam und Christentum predigt im Internationalen Gottesdienst in Bayreuth

Als Gastprediger im Internationalen Gottesdienst begrüßt Regionalbischöfin Dorothea Greiner den anglikanischen Bischof Yassir Eric in der Stadtkirche Bayreuth am Samstag, 20. Juli 2024 um 17.00 Uhr. Er ist gebürtiger Sudanese und erlebte seine Wandlung vom radikalen Islamisten zum bekennenden Christen. Seit 1999 lebt er in Deutschland und versteht sich als zum Glauben einladender Brückenbauer zwischen den beiden Religionen. Seit März 2024 ist er als Bischof der anglikanischen Kirche weltweit zuständig für ehemalige Muslime, die Christen geworden sind.

Die zweite Kurzpredigt auf Englisch hält Pfarrer Wolfram Lehmann vor dem Hintergrund seiner persönlichen Erfahrungen als Seelsorger in der Abschiebehaftanstalt Hof.

Bereits ab 16.45 Uhr lädt Sängerin Merle Neumann, begleitet von Norbert Römer, zum Lobpreis-Singen als Einstimmung auf den Gottesdienst ein. An der musikalischen Gestaltung sind außerdem der Chor „Vielharmonie“ des CJVM Bayreuth unter Leitung von Ursula Kurz und Kirchenmusikdirektor Michael Dorn an der Orgel beteiligt.

Regionalbischöfin Dr. Dorothea Greiner und Stadtkirchenpfarrer Dr. Carsten Brall führen durch die englischsprachige Liturgie des Abendmahlsgottesdienstes. Ein großes Team aus internationalen Ehrenamtlichen trägt Gebete und biblische Lesungen in verschiedenen Sprachen vor. Wer möchte, kann sich persönlich segnen lassen.

Im Anschluss sind alle herzlich eingeladen zu Begegnung und Gesprächen bei einem Imbiss in der Kirche, den die evangelische Familienbildungsstätte Bayreuth vorbereitet.