Am kom­men­den Sonn­tag bie­tet sich für die Fans der Rhi­nos das letz­te Mal die Gele­gen­heit, das Team auf dem hei­mi­schen Rhi­nos Field zu unter­stüt­zen. Auf dem Plan steht dabei das direk­te Duell des Ers­ten gegen den Zwei­ten und damit auch das Spiel um den Ein­zug in die Play­offs. Der Sieg im Hin­spiel ging mit 24:7 an die Her­zo­gen­au­ra­cher. Die Rhi­nos ste­hen nach dem Sieg gegen die Ingol­stadt Dukes am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de nach wie vor unge­schla­gen an der Tabel­len­spit­ze der Lan­des­li­ga Grup­pe zwei und damit bei zwei ver­blei­ben­den Spie­len kurz vor dem Ein­zug in die Playoffs.

Die Ans­bach Grizz­lies wie­der­um befin­den sich auf dem zwei­ten Platz der Tabel­le und müs­sen das Spiel gewin­nen um ihre theo­re­ti­sche Chan­ce auf die Play­off­teil­nah­me zu wah­ren. Somit haben die Rhi­nos es am Wochen­en­de in den eige­nen Hän­den, den Ein­zug in die Play­offs vor hei­mi­schem Publi­kum per­fekt zu machen. Bereits das Hin­spiel Mit­te Juni hat gezeigt, dass Ans­bach wie erwar­tet auf das phy­si­sche Lauf­spiel setzt.

Dem wird sich die Defen­se der Rhi­nos ent­ge­gen­stel­len, die in der bis­he­ri­gen Sai­son ledig­lich 28 Punk­te zuge­las­sen hat. Auf der ande­ren Sei­te kommt es zum Duell der aus­ge­gli­chen agie­ren­den Offen­se der Nas­hör­ner mit der Defen­se der Grizz­lies. Bereits 26 Toch­downs, davon 12 durch die Luft und 14 per Lauf, ste­hen auf Rhi­nos Sei­te zu Buche. In jedem Fall erwar­tet die Fans der Nas­hör­ner ein span­nen­des Spiel auf dem Rhi­nos Field. Neben dem Spiel­ge­sche­hen gibt es für die Fans zahl­rei­che Aktio­nen rund um den Game­day. So bie­ten die Rhi­nos Cheer­lea­der eine Kin­der­be­treu­ung an (Anmel­dung per Online For­mu­lar auf der Web­site) und der Fan­shop Part­ner der Rhi­nos, 2k5, wird eben­falls vor Ort sein. Die Nas­hör­ner hof­fen ein­mal mehr auf die laut­star­ke und zahl­rei­che Unter­stüt­zung ihrer Fans, um den Ein­zug in die Play­offs per­fekt zu machen.