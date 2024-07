Gürtelprüfung beim 1.Shotokan Karate Zentrum Forchheim

Am vergangenen Dienstag, den 16.07.2024 hat sich wieder eine ganze Reihe von Prüflingen, es waren überwiegend die ganz Kleinen, im Dojo des 1.SKZ Forchheim zu ihrer ersten oder zweiten Gürtelprüfung eingefunden. Insgesamt waren es an die 40 Prüflinge, darunter auch einige Erwachsene, die es sich nicht nehmen ließen, eben auch im Erwachsenenalter den Weg des Karate, den Karate Do, zu beschreiten. Bei den Erwachsenen wurden Prüfungen bis zum Grüngurt durchgeführt.

Vorbereitet von den Kindertrainern und den Breitensporttrainern, bei den Erwachsenen, wurden die Prüflinge von Silvia Schnabel 6.Dan und David Terbeck 5.Dan als Prüfer in Augenschein genommen.

Obschon recht große Nervosität herrschte, denn die Prüfungsordnung hat es durchaus in sich, haben alle Aspiranten ihre Prüfung erfolgreich bestanden. Somit haben sie die erste Hürde auf dem Weg zu einem erfolgreichen Karate Kämpfer gemeistert. Alle haben ihr Bestes gegeben, auch wenn bei dem Einen oder Anderen durchaus die Bereitschaft, die eigenen Grenzen auszuloten, noch ausbaufähig ist.