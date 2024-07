Am Sams­tag, 12.10.2024, 18:00 Uhr, fin­det in der Kul­tur­fa­brik KUFA das Jah­res­kon­zert des Gesang­ver­eins „Hap­py Tog­e­ther e.V.“ statt. Erle­ben Sie einen unver­gess­li­chen Abend vol­ler Musik, Gemein­schaft und Freu­de. Das dies­jäh­ri­ge Kon­zert steht unter dem Mot­to „Musik ver­bin­det“. Unter der Lei­tung von Eli­sa­beth „Liz“ Rum­er prä­sen­tiert der Chor mit Band ein viel­fäl­ti­ges Reper­toire, das von Clas­sic Rock („Under Pres­su­re“, „Afri­ca“„ Cali­for­nia Dre­a­ming“; Beach Boys Med­ley) über Power-Bal­la­den („Can’t fight this fee­ling“, „Don’t stop belie­vin“) bis hin zu moder­nen Arran­ge­ments („Shut up and dance“, „Heast as net“) und Musi­cal („Aquarius/​Let the Suns­hi­ne in“) reicht. Die Gäs­te kön­nen sich auf mit­rei­ßen­de Inter­pre­ta­tio­nen und bewe­gen­de Klän­ge freu­en, wel­che die Viel­sei­tig­keit und Lei­den­schaft des Cho­res wider­spie­geln. „Unser Jah­res­kon­zert ist immer ein High­light für uns und unser Publi­kum. Es ist die per­fek­te Gele­gen­heit, die Ergeb­nis­se unse­rer inten­si­ven Pro­ben­ar­beit zu zei­gen und die Men­schen mit unse­rer Musik zu berüh­ren“, sagt Andrea Rauh, Vor­sit­zen­de von Hap­py Tog­e­ther. Kar­ten im Vor­ver­kauf gibt es unter www​.bvd​-ticket​.de Infos gibt es auch auf www​.kufa​-bam​berg​.de.