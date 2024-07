Die Feu­er­weh­ren der Land­krei­se Bay­reuth und Kulm­bach kön­nen künf­tig auf einen hoch­mo­der­nen Baum­bie­ge­si­mu­la­tor zurück­grei­fen, um ihre Ein­sät­ze bei sturm­be­ding­ten Baum­fäl­len und Schnee­bruch siche­rer und effi­zi­en­ter zu gestalten.

Nach lan­gen Pla­nun­gen und inten­si­ver Zusam­men­ar­beit der bei­den Land­krei­se wur­de die gemein­sa­me Beschaf­fung die­ser wich­ti­gen Aus­bil­dungs­hil­fe erfolg­reich umge­setzt und am Frei­tag, 12. Juli 2024, im Stand­ort des Forst­be­trie­bes Fich­tel­berg, in Fleckl bei War­men­stein­ach vor­ge­stellt. Feu­er­wehr­ein­satz­kräf­te ste­hen regel­mä­ßig vor der Her­aus­for­de­rung, nach Unwet­tern umge­stürz­te Bäu­me von Stra­ßen, Glei­sen, Häu­sern oder Autos zu ent­fer­nen. Oft geschieht dies unter hohem Zeit­druck und erschwer­ten Bedin­gun­gen, da die Baum­stäm­me häu­fig ver­klemmt sind und unter hoher Span­nung ste­hen. Der Umgang mit der Motor­sä­ge in sol­chen gefähr­li­chen Situa­tio­nen erfor­dert beson­de­re Vor­sicht und Fach­kennt­nis, um Unfäl­le zu ver­mei­den. Trotz der gerin­gen Zahl an Unfäl­len bei Motor­sä­ge­ar­bei­ten, sind die Fol­gen in der Regel schwerwiegend.

Beson­ders das Arbei­ten an unter Span­nung ste­hen­dem Holz ist bis­her kaum Bestand­teil der Aus­bil­dung, da es an geeig­ne­ten Trai­nings­hil­fen man­gel­te. „Der neu beschaff­te Baum­bie­ge­si­mu­la­tor wird die­se Lücke schlie­ßen. Er ermög­licht es den Feu­er­wehr­an­ge­hö­ri­gen, unter rea­lis­ti­schen Bedin­gun­gen und im geschütz­ten Rah­men, den Umgang mit der Motor­sä­ge an vor­ge­spann­tem Holz zu üben und die kor­rek­te Schnitt­tech­nik zu erler­nen“, erläu­tert der Kulm­ba­cher Land­rat Klaus Peter Söll­ner. „Dies schafft ein bes­se­res Bewusst­sein für die poten­zi­el­len Gefah­ren und erhöht die Sicher­heit der Ein­satz­kräf­te erheb­lich. Dies ist ein gro­ßer Fort­schritt für die Aus­bil­dung und Ein­satz­vor­be­rei­tung unse­rer Feu­er­weh­ren“, so Söll­ner wei­ter. „Ich freue mich, dass wir mit der gemein­sa­men Anschaf­fung und Nut­zung des Baum­bie­ge­si­mu­la­tors kon­struk­tiv an die bis­he­ri­ge kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit im Bereich der Inte­grier­ten Leit­stel­le und dem Zweck­ver­band für Ret­tungs­we­sen und Feu­er­wehr­alar­mie­rung anknüp­fen. Gera­de in Zei­ten ange­spann­ter Haus­halts­la­gen sind wir gemein­schaft­lich bemüht, Pro­jek­te für unse­re Ein­satz­kräf­te koope­ra­tiv zu schul­tern“, erklärt der Bay­reu­ther Land­rat Flo­ri­an Wiedemann.

Die Idee zur gemein­sa­men Beschaf­fung des Simu­la­tors ent­stand aus der lang­jäh­ri­gen Über­le­gung des Land­krei­ses Bay­reuth, ihrer Feu­er­wehr­füh­rungs­kräf­te und den par­al­le­len Bemü­hun­gen der Feu­er­wehr­füh­rungs­kräf­te im Land­kreis Kulm­bach. Die Kos­ten für den Baum­bie­ge­si­mu­la­tor belau­fen sich auf ins­ge­samt rund 75.000 Euro brut­to. Bei­de Land­krei­se tei­len sich die Anschaf­fungs­kos­ten und die zukünf­ti­gen Unter­halts­kos­ten zu glei­chen Tei­len. Eine ent­spre­chen­de Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung regelt die Details der Nut­zung und Kos­ten­tei­lung. Zusätz­lich betei­li­gen sich im Land­kreis die Baye­ri­schen Staats­fors­ten mit ihren bei­den im Land­kreis Bay­reuth gele­ge­nen Betriebs­stät­ten Peg­nitz und Fich­tel­berg an der Koope­ra­ti­ons­ver­ein­ba­rung. Der Baum­bie­ge­si­mu­la­tor wird abwech­selnd an den Stand­or­ten in den Land­krei­sen Bay­reuth und Kulm­bach in einem ver­schlos­se­nen Raum unter­ge­bracht und bei Bedarf trans­por­tiert. Die Baye­ri­schen Staats­fors­ten sor­gen dafür, dass aus­rei­chend Holz zur Ver­fü­gung steht und küm­mern sich um die Ent­sor­gung des beüb­ten Hol­zes nach den Trai­nings. Die Land­rä­te Wie­demann und Söll­ner dan­ken allen Betei­lig­ten für ihre Unter­stüt­zung und freu­en sich dar­über, die Feu­er­wehr­kräf­te in unse­rer Regi­on zukünf­tig noch bes­ser auf ihre anspruchs­vol­len Auf­ga­ben vor­be­rei­ten zu können