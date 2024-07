Das Hauptschießen zum Coburger Vogelschießen ist gestartet

Ob klein, ob groß, alle machen mit

Mit Spannung erwartet fiel am Montag, 15. Juli 2024, pünktlich um 18.00 Uhr der erste Schuss zum Hauptschießen. Bereits am ersten Tag kamen viele Enthusiasten in unser Schützenhaus der Schützengesellschaft Coburg im Weichengereuth. Küchenkönigin Rosemarie Mohr versorgt die Sportler mit der nötigen Energie für den Wettstreit. Auch Jungschütze Robert ging bereits mit der Armbrust an den Start. Denn beim Hauptschießen ringen auch die Jungschützen um die Königswürde – Gibt es in diesem Jahr wieder eine Schützenkönigin? Oder eine Jungschützenqueen? Da dürfen wir uns noch ein wenig gedulden.

Denn das erfahren wir erst am 4. August um 18.00 Uhr im Festbiergarten auf dem Anger.

Übrigens: Wir haben in diesem Jahr wieder ein Festbierzelt – und es steht bereits. Vorgestern haben wir es mit VEREINTEN Kräften aufgestellt. Platzmeister Stefan Schober und Festwirt Philipp Bräutigam legten gemeinsam persönlich mit Hand an.