Brand einer Scheune in Regnitzlosau – Zeugenaufruf

REGNITZLOSAU/ LKR. HOF. Am frühen Freitagmorgen geriet eine landwirtschaftliche Nutzhalle in Vollbrand. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei Hof ermittelt zur derzeit unklaren Brandursache.

Gegen 3 Uhr wurde der integrierten Leitstelle ein Großbrand in Regnitzlosau mitgeteilt. Umgehend fuhren die umliegenden Feuerwehren, der Rettungsdienst und die Polizei zur Einsatzstelle. Bereits von weitem konnten die Einsatzkräfte die Flammen der in Brand stehenden Scheune erkennen. Die Nachlöscharbeiten dauern derzeit noch an.

Der Sachschaden beläuft sich nach aktueller Schätzung auf einen mittleren sechsstelligen Betrag. In der Scheune befanden sich insbesondere landwirtschaftliche Fahrzeuge und Geräte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zur Sensibilisierung von Anwohnern wurde durch die integrierte Leitstelle eine Warnmeldung an die Anwohner in unmittelbarer Nähe herausgegeben.

Die Kriminalpolizei Hof übernahm vor Ort die Ermittlungen zur unklaren Brandursache und sucht nun Zeugen.

Zeugen, die Hinweise zum oben genannten Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704-0 in Verbindung zu setzen.