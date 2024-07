Bayreuther Orgelnacht am Samstag, 20.7.2024

Am kommenden Samstag findet ab 19 Uhr wieder die Bayreuther Orgelnacht statt. Sie beginnt in diesem Jahr mit zwei Konzerten im Orgelsaal der Hochschule für Evang. Kirchenmusik, die jeweils um 19 und 20 Uhr beginnen und von Studierenden der Hochschule bestritten werden. Um 21 Uhr ist dann KMD Michael Dorn in der Stadtkirche zu hören während dann im Anschluss um 22 Uhr Sebastian Ruf in der Schlosskirche das Finale macht. Das diesjährige Motto lautet: „Die europäische Orgelmusik“. Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei.

Bayreuther Orgelnacht

Samstag, 20.07.2024, ab 19 Uhr