Bayreuther Blasorchester lädt zum Freiluft-Konzert ein

Am Montag, 22. Juli, um 18.30 Uhr, lädt das Städtische Blasorchester der Musikschule Bayreuth zum Freiluft-Konzert in den Glenk-Biergarten (Eichelweg 12-14) ein. Das Orchester unter der Leitung von Peter König besteht aus rund 50 Hobbymusikern aller Altersstufen. Für dieses Konzert haben die Musikerinnen und Musiker eine spannende Mischung aus Filmmusik (The Mandalorian, Heidi, Aladdin), beeindruckenden Konzertstücken (Alcazar, Comedian Harmonists Story), Popsongs (Stevie Wonder in Concert, The Music of Eric Clapton, Sound of Silence, Sweet Caroline), traditionellen Märschen (u.a. der Festmarsch von Johann Strauß) und einigen musikalischen Überraschungen zusammengestellt. Der Eintritt ist frei. Bei Regenwetter muss das Konzert leider entfallen.