Der Wert­stoff­hof im Weit­rams­dor­fer Gemein­de­teil Wei­dach soll nach Wunsch des Fach­be­reichs Abfall­wirt­schaft am Land­rats­amt Coburg künf­tig ins­be­son­de­re in den Win­ter­mo­na­ten bes­ser erreich­bar und nutz­bar wer­den. Des­halb begin­nen dort am kom­men­den Mon­tag umfang­rei­che Bau­ar­bei­ten, unter ande­rem wer­den dabei Flä­chen rund um die Con­tai­ner­stell­plät­ze asphal­tiert. Des­halb wird der Wei­dach­er Wert­stoff­hof ab dem kom­men­den Mon­tag vor­über­ge­hend geschlos­sen. Die Bau­ar­bei­ten wer­den vor­aus­sicht­lich im Sep­tem­ber abge­schlos­sen sein. Als Alter­na­ti­ven ste­hen für die Dau­er der Sper­rung die benach­bar­ten Wert­stoff­hö­fe (Ahorn, Mee­der, Seß­lach) und Grün­gutsam­mel­stel­len (Elsa, Mee­der, Wohl­bach) im Land­kreis Coburg zur Ver­fü­gung. Infor­ma­tio­nen zu den Wert­stoff­hö­fen im Land­kreis Coburg fin­den Sie im Inter­net auf der Home­page des Land­krei­ses:https://www.landkreis-coburg.de/73–0‑Abfallwirtschaft.html.