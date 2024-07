Wenn in Hog­warts Som­mer­fe­ri­en sind, tref­fen sich die Zau­be­rer in Bam­berg. Die his­to­ri­sche Stadt Bam­berg ver­wan­delt sich erneut in eine magi­sche Büh­ne, wenn das 24. Inter­na­tio­na­le Stra­ßen- und Varie­té­fes­ti­val “Bam­berg Zau­bert” sei­ne Tore öff­net. Vom 19. bis 21. Juli 2024 wer­den Künst­ler aus aller Welt die Stra­ßen und Plät­ze der Alt­stadt mit atem­be­rau­ben­den Per­for­man­ces und fas­zi­nie­ren­den Shows bele­ben. Dank der Unter­stüt­zung durch vie­le regio­na­le Part­ner heißt es zu allen Shows und Kon­zer­ten: Ein­tritt frei!

Ein Fest der Viel­falt und Kreativität

“Bam­berg Zau­bert” hat sich über die Jah­re hin­weg zu einem der bedeu­tends­ten Stra­ßen­kunst­fes­ti­vals in Euro­pa ent­wi­ckelt. Mit über 100 Künst­lern aus mehr als 10 Län­dern bie­tet das Fes­ti­val ein viel­fäl­ti­ges Pro­gramm, das von Akro­ba­tik und Jon­gla­ge über Musik und Tanz bis hin zu Magie und Come­dy reicht. Die Besu­cher kön­nen sich auf spek­ta­ku­lä­re Dar­bie­tun­gen freu­en, die Jung und Alt glei­cher­ma­ßen begeistern.

Kos­ten­lo­ser Zugang dank regio­na­ler Partner

Dank der groß­zü­gi­gen Unter­stüt­zung regio­na­ler Part­ner und Spon­so­ren ist der Ein­tritt zu allen Ver­an­stal­tun­gen kos­ten­los. Dies ermög­licht es allen Bür­gern und Besu­chern, die Viel­falt und Krea­ti­vi­tät der Stra­ßen­kunst haut­nah zu erle­ben, ohne finan­zi­el­le Hür­den über­win­den zu müssen.

Hut­geld statt Eintritt

Stra­ßen­kunst lebt von der Inter­ak­ti­on mit dem Publi­kum. Die Teil­neh­mer erhal­ten vom Stadt­mar­ke­ting Bam­berg die Fahrt­kos­ten, Über­nach­tung und Ver­pfle­gung bezahlt und die Zuschau­er ent­schei­den über das soge­nann­te Hut­geld selbst, was ihnen der jewei­li­ge Auf­tritt wert gewe­sen ist. Die­se jahr­hun­der­te­al­te Regel der Stra­ßen­kunst gilt auch auf dem Bam­ber­ger Straßenfestival.

250.000 Besu­cher und 300 Shows

Der ver­an­stal­ten­de Stadt­mar­ke­ting Bam­berg Ver­ein erwar­tet an die­sem Wochen­en­de wie­der rund 250.000 klei­ne und gro­ße Besu­cher bei die­sem zau­ber­haf­ten Fami­li­en-Fes­ti­val. Neben den gro­ßen Feu­er­shows auf den Flä­chen der Bam­ber­ger Innen­stadt, erwar­tet das Publi­kum ein leben­di­ger und viel­fäl­ti­ger Mix aus Zau­be­rei, Jon­gla­ge, Clow­ne­rie und Artistik.

Inter­na­tio­na­le Aufmerksamkeit

Das Fes­ti­val zieht nicht nur Besu­cher aus der Regi­on an, son­dern genießt auch inter­na­tio­na­le Auf­merk­sam­keit. Medi­en­ver­tre­ter aus aller Welt berich­ten über die ein­zig­ar­ti­ge Atmo­sphä­re und die beein­dru­cken­den Dar­bie­tun­gen, die Bam­berg in die­sen Tagen zu einem Zen­trum der Stra­ßen­kunst machen.

Live-Musik und Nachwuchsshow

Zau­ber­haf­te Live-Musik ergänzt das magi­sche Trei­ben auf der gro­ßen Büh­ne im Her­zen der UNESCO Welt­erbe­stadt Bam­berg. Mit Bam­Bäg­ga, Quint­essenz, der Kin­der­band Gacker La Gack und Tir Nan Og ver­spre­chen auch außer­ge­wöhn­li­che Bands wun­der­ba­re Stun­den im his­to­ri­schen Umfeld. Auf der Nach­wuchs­show vom Bam­ber­ger Zir­kus Gio­van­ni am 20.7. um 13 Uhr ste­hen die klei­nen Zau­be­rer im Mit­tel­punkt des Fes­ti­vals. So man­cher von ihnen wird sich in den kom­men­den Jah­ren auf den gro­ßen Show-Büh­nen die­ser Welt wiederfinden.

Ein­la­dung zur Eröffnung

Die fei­er­li­che Eröff­nung von “Bam­berg Zau­bert” fin­det am 19. Juli 2024 um 20:30 Uhr auf dem Max­platz statt. Alle Bür­ger und Besu­cher sind herz­lich ein­ge­la­den, gemein­sam mit den Künst­lern den Start die­ses außer­ge­wöhn­li­chen Fes­ti­vals zu fei­ern. Für wei­te­re Infor­ma­tio­nen und das voll­stän­di­ge Pro­gramm besu­chen Sie bit­te unse­re Web­site unter www​.bam​berg​-zau​bert​.de. Kon­takt: Stadt­mar­ke­ting Bam­berg e.V., Fes­ti­val­lei­tung Klaus Stier­in­ger, Obe­re König­stra­ße 1, 96052 Bam­berg, Ger­ma­ny

Kon­takt: 0951/201030 tel., kst@​stadtmarketing-​bamberg.​de.