40 Jah­re Gym­nas­tik­grup­pe, A‑Jugend Meis­ter­schaft mit Auf­stieg in die Bezirks­ober­li­ga und C2-Jugend-Meis­ter­schaft: es gibt viel zu fei­ern beim Sport­fest des TSV Kir­chen­lai­bach am kom­men­den Wochen­en­de. Fuß­ball­hö­he­punkt am Sams­tag: Sai­son­start der 1. Und 2. Mannschaft.

Ein­ge­bet­tet in ein gro­ßes Sport- und Unter­hal­tungs­pro­gramm mit Baye­ri­schen Abend, DJ-Par­ty, Preis­schaf­kopf und jede Men­ge Fuß­ball begeht der TSV Kir­chen­lai­bach von Frei­tag, 19. Juli, bis Sonn­tag, 21. Juli, sein tra­di­tio­nel­les Sport­fest auf dem TSV-Gelän­de an der Jahn­stra­ße. Es ist seit Jahr­zehn­ten das Herz­stück des mit­glie­der­stärks­ten Sport­ver­eins in der Gemein­de und ein fes­ter Bestand­teil des Ver­an­stal­tungs­ka­len­ders. Sei­nen Auf­takt nimmt das Sport­fest am spä­ten Frei­tag­nach­mit­tag mit einem Baye­ri­schen Abend. Um 17 Uhr wird von Vor­sit­zen­den Man­fred Porsch das ers­te Fass­bier frisch gezapft. Dazu gibt es den gan­zen Abend über kal­te und war­me baye­ri­sche Schman­kerl vom Schwei­ne­bra­ten mit Kraut und Klö­ßen über Leber­kä­se­bur­ger und selbst­ge­fer­tig­ter Wurst­sa­lat bis zu köst­li­chen Käse­plat­te. Aber auch sonst ist für das leib­li­che Wohl an allen Tagen bes­tens gesorgt. So wer­den kuli­na­ri­sche Köst­lich­kei­ten aus dem Grill­pa­vil­lon zum Ver­zehr ange­bo­ten und gekühl­te alko­ho­lisch und alko­hol­frei Geträn­ke serviert.

Ein Fest­akt im Fest­zelt mit Ehrun­gen steht im Fokus am Sams­tag­nach­mit­tag um 14:30 Uhr. So kann die jüngs­te „Gym­nas­tik­grup­pe IV“ ihr 40-jäh­ri­ges Bestehen fei­ern. Gefei­ert wird auch der Auf­stieg der A‑Jugend in die Bezirks­ober­li­ga, die C2-Jugend-Meis­ter­schaft in der Kreis­grup­pe und der drit­te Platz der C1-Jugend in der Bezirksoberliga.

Als musi­ka­li­scher Höhe­punkt des Tages steigt dann am Abend um 21:30 Uhr im Fest­zelt die gro­ße Par­ty der „3 Musik­tie­re“ mit einem Open End bis in die frü­hen Mor­gen­stun­den. Von Rock, Pop, Rap aus den 80ern und 90ern über Klas­si­ker der 2000er Jah­ren bis hin zu aktu­el­len Par­ty­kra­chern kommt an die­sem Abend jeder auf sei­ne Kos­ten. Der gesel­li­ge Teil des Sport­fes­tes am Sonn­tag beginnt um 9 Uhr mit einem Früh­schop­pen, wird am Nach­mit­tag bei Kaf­fee und Kuchen fort­ge­setzt und endet um 16 Uhr mit dem gro­ßen Preis­schaf­kopf. Dabei win­ken den Schaf­kopf­freun­den Geld­prei­se im Wert von 1000 Euro. Dar­über hin­aus war­ten die TSV-Freun­de mit über 100 Sach­prei­sen auf. Für Attrak­ti­vi­tät sor­gen vor allem die hohen Geld­prei­se. Dem Erst­pla­zier­ten win­ken 500 Euro, dem Zweit­pla­zier­ten 250 Euro, dem Dritt­plat­zier­ten 150 Euro, dem Viert­pla­zier­ten 100 Euro (Ein­satz: 12 Euro).

An allen drei Tagen domi­niert aber auch König Fuß­ball auf dem grü­nen Rasen. Beim „7. Cup de Kulm“ der Schü­ler- und Jugend­mann­schaf­ten sind aus der ober­pfäl­zisch-ober­frän­ki­schen Grenz­re­gi­on von Markt­red­witz bis Gra­fen­wöhr, von Bay­reuth bis Erben­dorf Teams von den Bam­bi­nis bis zur U19 ein­ge­la­den, in Tur­nie­ren ihre Kräf­te zu mes­sen. Los geht es am Frei­tag um 17:30 Uhr mit Spie­len der A- und B‑Jugend. Am Sams­tag­vor­mit­tag rollt bereits ab 9:30 Uhr auf den bei­den Spiel­plät­zen das run­de Leder. F1 und F2- sowie C‑Jugendmannschaften kämp­fen um die Sie­ger­po­ka­le. Am Sonn­tag wird der „7. Cup de Kulm“ ab 10 Uhr fort­ge­setzt mit Tur­nie­ren der Bam­bi­nis und der E‑Jugend, ab 14 Uhr mit Tur­nie­ren der D1- und D2-Jugend.

Sport­li­cher Höhe­punkt des Tages ist schließ­lich der Sai­son­start der ers­ten und zwei­ten TSV-Gar­de. Um 17:30 erwar­tet die 1. TSV-Mann­schaft in der Kreis­li­ga BT/KU die SG Tro­ckau. Mit den ers­ten drei Zäh­lern will der Kreis­li­gist in der Kreis­li­ga 2 Bay­reuth-Kulm­bach den Grund­stein für einen erneu­ten erfolg­rei­chen Anlauf Rich­tung Bezirks­li­ga neh­men. „Es wird ein schwe­res Spiel gegen den Auf­stei­ger, der sicher­lich den Auf­stiegs-Schwung in die Kreis­li­ga mit­neh­men will. Der Geg­ner ist nicht zu unter­schät­zen. Da müs­sen wir alle an einem Strang zie­hen und jeder muss an die Leis­tungs­gren­ze gehen“, so Trai­ner Tho­mas Moder. Nach dem erfolg­rei­chen Klas­sen­er­halt in der Sai­son 2023/2024 will sich natür­lich auch die zwei­te TSV-Mann­schaft mit den ers­ten drei Heim­punk­ten fest in der Kreis­klas­se 5 Bay­reuth-Kulm­bach eta­blie­ren. Um 15:30 Uhr ist Anpfiff gegen die Ein­tracht Bayreuth.