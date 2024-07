In der Hei­de­stra­ße in Ecken­haid sind von der Schu­le bis zum Fest­platz Rohr­lei­tungs­ar­bei­ten nötig, um Fremd­was­ser zu besei­ti­gen. Die Arbei­ten erfol­gen im Bereich der Fahr­bahn unter­ir­disch im Spül­bohr­ver­fah­ren, an der Turn­hal­le und am Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus muss das Erd­reich aller­dings auf­ge­gra­ben wer­den. Des­halb muss der Spiel­platz an der Grund­schu­le ab dem 29. Juli 2024 geschlos­sen wer­den und kann wäh­rend der Som­mer­fe­ri­en nicht genutzt werden.

Die bei­den ande­ren Spiel­plät­ze in Ecken­haid – im Ahorn­weg und am Ler­chen­bühl – kön­nen natür­lich wei­ter genutzt werden.