Ein letz­tes Mal vor den Som­mer­fe­ri­en lädt das Team von Scho­ko­min­za in den Gar­ten des Domi­no nach Peg­nitz ein. Am 19.07 von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr heisst es wie­der Are­na frei für Spiel, Spass und Akti­on für die gan­ze Fami­lie. Das Team von Scho­ko­min­za hat sich wie­der eini­ges ein­fal­len las­sen, so das für Fami­li­en, für Kin­der von 3 bis 10 Jah­ren unter­halt­sam und auch inhalt­lich eini­ges zu bie­ten hat. Dies­mal geht es um das The­ma Was­ser. Das küh­le Nass wird die nöti­ge Erfri­schung lie­fern und mit Lie­dern wie, Sei ein leben­di­ger Fisch, wer­den auch Eltern sich erin­nern an alte Zei­ten erin­nern füh­len. Und natür­lich gibt es Wal­ters Waf­feln. Eine herz­li­che Ein­la­dung dazu in die Schmied­peunt 11 nach Pegnitz