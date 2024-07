Pas­send zur der­zeit lau­fen­den Son­der­aus­stel­lung in der Neu­en Resi­denz Bam­berg bie­tet die Baye­ri­sche Schlös­ser­ver­wal­tung am Sonn­tag, den 21. Juli um 11 Uhr einen Krea­tiv-Work­shop zum Por­zel­lan­be­ma­len für Erwach­se­ne an.

In der Aus­stel­lung „Höfi­sche Begeg­nun­gen“ tre­ten wert­vol­le Por­zel­lan­ob­jek­te aus der Samm­lung Lud­wig in einen span­nen­den Dia­log mit der his­to­ri­schen Raum­aus­stat­tung in der Neu­en Resi­denz Bam­berg. Im Rah­men des Work­shops „Muse­um Krea­tiv“ mit der Muse­ums­päd­ago­gin Eva-Ute Jacob kön­nen die Besu­che­rin­nen und Besu­cher nach dem Aus­stel­lungs­rund­gang Por­zel­lan bema­len und ihre selbst­ge­stal­te­ten Stü­cke als blei­ben­de Erin­ne­run­gen an die Aus­stel­lung mit nach Hau­se nehmen.

Auf einen Blick

Was? „Muse­um Krea­tiv“ – Por­zel­lan­ma­le­rei-Work­shop für Erwachsene

„Muse­um Krea­tiv“ – Por­zel­lan­ma­le­rei-Work­shop für Erwachsene Wann? Sonn­tag, 21. Juli 2024, 11 Uhr

Sonn­tag, 21. Juli 2024, 11 Uhr Wo? Neue Resi­denz Bam­berg, Treff­punkt: Kas­se Neue Residenz

Neue Resi­denz Bam­berg, Treff­punkt: Kas­se Neue Residenz Kos­ten? 5,- Euro Mate­ri­al­ge­bühr + ermä­ßig­ter Eintritt

5,- Euro Mate­ri­al­ge­bühr + ermä­ßig­ter Eintritt Anmel­dung? erfor­der­lich, unter Tel. 0176 62623480 oder info@​erlebnis-​weltkulturerbe.​de; die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur Neu­en Resi­denz Bam­berg erhal­ten Sie unter www​.resi​denz​-bam​berg​.de