Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Pedelec-Fah­rer gestürzt

Wei­ßen­brunn: Am Mitt­woch­abend kam es im Orts­be­reich Wei­ßen­brunn zu einem Ver­kehrs­un­fall mit Per­so­nen­scha­den. Ein 74-jäh­ri­ger Mann fuhr mit sei­nem Pedelec von Ober­lan­gen­stadt nach Wei­ßen­brunn. Kurz vor der Wohn­schrift stürz­te der Fah­rer von sei­nem Gefährt und zog sich eine Schürf­ver­let­zung am lin­ken Ellen­bo­gen zu. Wäh­rend der Unfall­auf­nah­me wur­de fest­ge­stellt, dass der Gestürz­te unter Alko­hol­ein­fluss stand. Ein durch­ge­führ­ter Test ergab einen Wert von 0,78 Pro­mil­le. Der Rad­fah­rer muss­te sich einer Blut­pro­be unter­zie­hen. Gegen ihn wird wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr ermittelt.

Bei Auf­fahr­un­fall verletzt

Wal­len­fels: Auf Höhe des Net­to-Mark­tes in der Bahn­hofs­stra­ße ereig­ne­te sich am Mitt­woch­mit­tag ein Ver­kehrs­un­fall mit drei betei­lig­ten Fahr­zeu­gen. Eine 56-jäh­ri­ge Pkw-Fah­rer befuhr gegen 12:05 Uhr mit ihrem VW Tigu­an die Bahn­hof­stra­ße in Rich­tung B 173. Auf Höhe des Net­to-Ein­kaufs­mark­tes woll­te sie nach links auf den dor­ti­gen Kun­den­park­platz ein­fah­ren. Auf­grund Gegen­ver­kehrs muss­te die Dame bis zum Still­stand abbrem­sen und war­ten. Eine nach­fol­gen­de Seat-Fah­re­rin brems­te ihr Fahr­zeug eben­falls her­un­ter. Eine wie­der­um nach­fol­gen­de VW Pas­sat-Fah­re­rin über­sah die Ver­kehrs­si­tua­ti­on, fuhr auf den Seat auf und schob die­sen auf den in ers­ter Posi­ti­on ste­hen­den VW Tigu­an hin­ten auf. Die 20-jäh­ri­ge Pas­sat-Fah­re­rin erlitt einen Schock und wur­de vor­sorg­lich in die Fran­ken­wald­kli­nik gebracht. An ihrem Pkw lief Betriebs­flüs­sig­keit aus, die von der Feu­er­wehr abge­bun­den wer­den muss­te. Der VW Tigu­an und der Seat waren nach dem Unfall nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten eben­falls abge­schleppt wer­den. Es ent­stand ein Gesamt­un­fall­scha­den in Höhe von rund 15.000,- Euro.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Pkws zer­kratzt

Kulm­bach – In der Nacht vom 15.07.2024, ca. 19:00 Uhr zum 16.07.2024, ca. 11:00 Uhr wur­den in der Goe­the­stra­ße drei ord­nungs­ge­mäß gepark­te Pkws zer­kratzt. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 5.000,– Euro. Wer Hin­wei­se geben kann wird gebe­ten sich mit der Poli­zei in Kulm­bach unter 09221 / 609–0 in Ver­bin­dung zu setzen.